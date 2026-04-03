Петър Славов: Нужно е да се формира обществена квота във ВСС, която не действа под политическа опека

В една нормална държава информация за споделени пътувания с разследвани лица е достатъчно основание един морален човек да си подаде оставката. Не е добре избирането на важните държавни органи да е прерогатив само на народните представители.

Това заяви пред БНР адв. Петър Славов, който разказа за разговорити при министър Янкулов, при които бяха коментирани критериите за номиниране а бъдещи кандидати за главен прокурор и промени в Закона за съдебнат авласт.

„Министърът проведе среща с широк спектър от неправителствения сектор, на която се коментираха критериите, по които да се номинират бъдещи кандидати за главен прокурор и тези, по които да се предложат изменения в съдебната власт за избор на бъдещите членове на ВСС от т.нар. парламентарна квота. Говорихме за т.нар. обществена квота, която да се конструира в рамките на тази парламентарна квота. Поне една част да не бъдат просто политически лица или близки до партиите хора, а да бъдат излъчени от уважавани съсловни организации, от адвокатура. Да се формира една обществена квота, която да не действа под политически давления“.

Той коментира предложението на министър Янкулов за връщане на Антикорупционната комисия.

„По-добър модел е този орган да не се избира изцяло от НС, а да има една споделена компетентност между президентската институция, НС, Министерски съвет и други. По този начин се постига баланс и максимално ограничаване на възможността за пряко политическо влияние“.

Адв. Славов анализира и самосезирането на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по повод публикации в медиите, свързани с и.ф. административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова и бившият следовател Петър Петров – Еврото

„То е резултат от силния обществен натиск. Да се надяваме, че са преживели катарзис ми се струва наивно. Самосезирането дойде, след като от вътрешния министър бяха изнесени данни за тези скандални пътувания – да бъде изловен шефа на Градската прокуратура как пътува, при това нееднократно, в един автомобил до съседна държава с лица, съпричастни със скандалите и казусите от „Осемте джуджета“.

В една нормална държава тази информация за споделени пътувания с разследвани лица е достатъчно основание морален човек да си подаде оставката. В случая обаче виждаме едно оглушително мълчание. Т.нар. изпълняващ функциите главен прокурор също си е заровил главата в пясъка. Ситуацията изглежда тежка в момента. Изглежда ми като едно поредно тупкане на топката“.