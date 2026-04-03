Велислав Величков: Заради изтеклия мандат на кадровика, имаме нелегитимна съдебна власт

Адв. Велислав Величков , кандидат за народен представител от ПП-ДБ, подчерта:

„Споделям всичко, което казах колегите, но мисля, че се избягва една дума. Проблемът е системен и проблемът не е отсега. Проблемът е от много години, бих казал от две десетилетия и става все по-голям, защото имаме непрозрачно, неефективно правосъдие.

Основният виновник стои в шапката, в ръководството на съдебната власт, във Висшия съдебен съвет и конкретно в безконтролната и безотчетна фигура на главния прокурор, която на практика изпълнява политическа функция, а не магистратска, но в същото време има възможност да влияе върху всички досъдебни производства.

Така на практика ние наказателно правосъдие по високите етажи на властта, по корупционните политики, по търговията с влияние, нямаме. Нито една осъдителна присъда.

Висшият съдебен съвет е крайно политизиран орган. Половината му състав се избира от парламента по политически квоти, по резултати от избори, по договорки. Там попадат безизвестни и безконтролни хора, които изкривяват правосъдието.

Най-важното е, че ВСС назначава всички магистрати, всички административни ръководители на съдилища и прокуратури, отговаря за кариерното развитие на магистратите, за дисциплинарните наказания, бонуси, премии и т.н.

В същото време ВСС е с изтекъл мандат от три години и седем месеца и седем парламента не могат да отстранят този дефект. Ние имаме нелегитимна съдебна власт.“