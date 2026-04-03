Велислав Величков: Заради изтеклия мандат на кадровика, имаме нелегитимна съдебна власт

Кризата в съдебната система може да се разреши само ако следващото Народно събрание избере нов състав на Висшия съдебен съвет. Това мнение обедини участниците в предизборния дебат на тема „Правосъдие и сигурност“, проведен по bTV.
Адв. Велислав Величков, кандидат за народен представител от ПП-ДБ, подчерта:
„Споделям всичко, което казах колегите, но мисля, че се избягва една дума. Проблемът е системен и проблемът не е отсега. Проблемът е от много години, бих казал от две десетилетия и става все по-голям, защото имаме непрозрачно, неефективно правосъдие.
Основният виновник стои в шапката, в ръководството на съдебната власт, във Висшия съдебен съвет и конкретно в безконтролната и безотчетна фигура на главния прокурор, която на практика изпълнява политическа функция, а не магистратска, но в същото време има възможност да влияе върху всички досъдебни производства.
Така на практика ние наказателно правосъдие по високите етажи на властта, по корупционните политики, по търговията с влияние, нямаме. Нито една осъдителна присъда.
Висшият съдебен съвет е крайно политизиран орган. Половината му състав се избира от парламента по политически квоти, по резултати от избори, по договорки. Там попадат безизвестни и безконтролни хора, които изкривяват правосъдието.
Най-важното е, че ВСС назначава всички магистрати, всички административни ръководители на съдилища и прокуратури, отговаря за кариерното развитие на магистратите, за дисциплинарните наказания, бонуси, премии и т.н.
В същото време ВСС е с изтекъл мандат от три години и седем месеца и седем парламента не могат да отстранят този дефект. Ние имаме нелегитимна съдебна власт.“
След предложението на Петър Петров от „Възраждане“ за отпадане на длъжността главен прокурор, адв. Величков припомни, че това е идея на „Правосъдие за всеки“ още от юли 2020 г.q но с оглед решенията на Конституционния съд това е от компетентност на Велико Народно събрание.