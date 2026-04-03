Татяна Дончева: ВСС се изроди в каста, откъсната от правораздаващите, които би трябвало за представлява

„Най-сериозният проблем за сигурността и чувството за справедливост е критично ниското доверие в съдебната система и МВР.“ заяви Татяна Дончева, водач на листа на БСП в Пловдив на предизборен дебат по bTV.

По думите ѝ недоверието е достигнало до степен, в която обществото отказва да приеме актове и действия на съдебната система и МВР, дори когато те са правилни и законосъобразни.

Според Дончева ключова роля за това състояние има Висшият съдебен съвет, чийто мандат отдавна е изтекъл. Тя подчерта, че институцията е загубила връзка с реалните проблеми в системата. „ВСС се изроди в каста, откъсната от правораздаващите хора, които би трябвало да представлява.“, посочи тя.

Подчерта, че съветът демонстрира „пълна безпомощност“ при разглеждането на редица скандали, което създава усещане за прикриване на нарушения.

„С този ВСС няма да се постигне никакъв ефект – той трябва да бъде сменен час по-скоро.“, категорична бе Дончева.

Тя изрази съмнение дали ВСС трябва да продължи да бъде постоянно действащ орган. „Това го изроди във второ Министерство на правосъдието“, заяви Дончева, като подчерта, че вместо да се занимава със същинските проблеми на системата, ВСС отделя прекомерно внимание на административни и бюджетни въпроси.

Според нея правосъдието трябва да раздава справедливост, вместо неговата работа да се измерва с хронометър. По думите ѝ натискът върху магистрати за бързи резултати води единствено до оставки. Като съществен фактор за забавянето на делата тя открои липсата на достатъчна експертиза.

„Няма как да очакваме бързо и ефикасно правосъдие, когато години наред ГЕРБ назначаваха предани магистрати, които да изпълняват политически поръчки.“, подчерта тя.

По думите на Дончева трябва да бъде възстановен загубения законодателен капацитет на държавата – както в Министерството на правосъдието и секторните министерства, така и в Народното събрание.

Тя акцентира и върху начина на подбор на магистрати.

„Изкривените конкурси и семействеността в системата станаха нетърпими.”, каза Татяна Дончева.