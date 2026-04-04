410 кандидати полагат писмен изпит в конкурса за младши следователи в София и страната

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

В четири учебни зали на ректората на Технически университет – София, днес се провежда писменият изпит в конкурс за заемане на 16 длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура и в още 11 окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури в Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Габрово, Русе, Ловеч, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.

От допуснатите за участие 551 кандидати, на писмения изпит се явиха 410.

В 09,00 ч., в зала 1151, в присъствието на членовете на конкурсната комисия и на представители на кандидатите от другите зали, бе изтеглен казуса по наказателноправни науки и теста по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека.

Писменият изпит е с продължителност 5 астрономически часа, в които не се включва времето за прочитане и раздаване на изпитните материали.

До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“, както на казуса, така и на теста.

Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия на интернет сайта на Висшия съдебен съвет и на общодостъпно място в сградата на ВСС.