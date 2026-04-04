Отговор до Борисов: Янкулов сам е отрязъл пътя си към прокуратурата (коментар)

Днес (вчера) Бойко Борисов е казал, че цялата битка за съдебна реформа била на мястото на Сарафов да седна аз. Искам да успокоя г-н Борисов – опасенията от подобна перспектива са напълно безпочвени, коменира в профила си правосдният министър Андрей Янкулов.

Няма да отговарям на критериите, които сам ще предложа за номинациите за главен прокурор – един от тях ще бъде през последните пет години да не е заемал висок пост в изпълнителната власт, успокои лидера на ГЕРБ той.

И това не е всичко, заяви Янкулов: Същия критерий вече съм предложил за комисар от Антикорупционната комисия в проекта за антикорупционен закон, който публикувахме за обществено обсъждане тази седмица – „през последните пет години не е бил член на Министерския съвет или не е заемал длъжност в политическия кабинет на орган на изпълнителната власт“.

Така че, освен ако планът не е г-н Сарафов да отстъпи поста повече от пет години след като вече не съм министър на правосъдието, няма как да го сменя според собствените си разбирания за упражняването на публична власт. А именно, че в нашата правна система не е удачно някой от министър на правосъдието да отиде да става главен прокурор.

След като уточнихме този въпрос, надявам се точно той да не спъва усилията за съдебна реформа, които партиите в следващия парламент ще бъдат задължени да положат.

А че позицията на г-н Сарафов е разбирана политически като част от договорките покрай тази съдебна реформа, е поредният симптом за крайно критичното състояние на правовата държава у нас.

Възстановяването на законността и базисния морал при управлението прокуратурата е отдавна крайно закъсняло, то не бива и не може да изчаква политическо решение, докато иначе всички се кълнем в независимостта на съдебната власт, изтъкна правосъдня министър.

Накратко: Времето на „купената слава “ изтича

Лилия Христовска

Лидерът на ГЕРБ не за първи път публично признава, че подкрепя беззаконието на върха на прокуратурата.

Като правнообразован Борисов открито се противопостави на Наказателната колегия на ВКС (!), която обяви, че след 21 юли 2025 година Сарафов е нелегитимен и.ф. главен прокурор и отказа да приема негови искания за подновяване на дела.

Това че куп осъдени може да са обречени на безправие заради нелегитимния Сарафов изглежда не е голям проблем – ни веднъж не чухме заинтересованост за човешките права от Борисов, което не е изненада.

Къде по-важно е, че – „Барселонагейт, „Хемусгейт“, аферата „Осемте джудета“ и още и още, които „законният“ Сарафов прибра в чекмеджетата на обсебената от политици родна прокуратура.

Скандалното безобразие по върховете на обвинението се свързва с името на още един лидер на партия – Делян Пеевски, с който Борисов „нямал нищо общо“, но това не пречи „вместе“ да контролират Прокурорската колегия и други пратеници във ВСС – да ги държат на „къса каишка“, а те безусловно да защитават интересите на покровителите си и внушават, че няма друг измежду 1 500 -те прокурори, достоен да замести Сарафов.

Че няма по – подходяща от Русинова за градски прокурор на София, нищо, че от пет години се знаеше за дружбата й с издирвания домакин на „Осемте джуджета“ Петьо Еврото, описан в съдебно решение на ВКС като провокатор на подкуп, а ВСС му се отблагодари с 20 000 лева за безкористна служба. Успешно Русинова блокира независивото paзcлeдвaнeто пo cигнaлa нa бългapcĸия eвpoпpoĸypop, чe e била жертва на натиск Русинова и Сарафов и зaплaшвaнa за pзcлeдвaнeтo й пo дeлoтo „Чиpeн“. И всичко си дойде на мястото. В конфликт на интереси, разбира се.

Това е само на повърхността, тепърва ще стават ясни последиците от мащабното кадруване, в което е овъртолена системата от орган с изтекъл мандат, чиито емисари са щедро заплатени от българсите данъкоплатци.

Борисов, Пеевски и Андрей Янкулов владеят различни езици.

Манталитетът на първите двама не им позволява да проумеят, че третият е от хората на високи позиции, който не е покосен от тръпка да овладее прокуратурата и да подсигури поколението с ценни службици, имоти и други екстри.

Янкулов е зла порода – неподкупен е, бори се като опълченец да се въстанови правото в България, сам пише правила и реже пътя си към върха на завладяната ПРБ.

Има такива личности, които вежливо, без крясъци, но упорито ден след ден поставят на място онези, който удавиха в срам и невежество държавата.

От този калибър е новият лидер на левицата Крум Зарков, бивш служебен министър на правосъдието и компетентен юрист, който от партер полага усилия да извади партията си от блатото, в което „отвътре“ я потопиха съмишлениците на Пеевски и ГЕРБ. И по- лошо – Зарков е отявлен противник на беззаконието и обсебването на поста от „вечния временен Сарафов“, когото на глас определи като „нелегален главен прокурор“.

В отговор, една небезизвестна агенция, близка до лидерите на отиващите си управляващи, отвърна с прогнози за слаби изборни резултат. Пътьом скъси и предимството на първия в класацията.

Едно е сигурно, неизкушените личности са свободни хора и докарват до безпомощност играчите на задкулисието,

които имат един изходза отбрана – да сеят неистни и да хвърлят димки на безкритични избиратели.

Важно е да се замъглява истината, а това го умеят.

Но що ли ни се струва, че времето на купената слава и посредствеността изтече. Наум мечтаем да ни залее лавина от личности с неподправен интегритет, а имитаторите на почтеност да изчезнат.

Казват, че с нормалното лесно се свиква.