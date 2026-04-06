МВР отне книжката на Явор Божанков за три месеца за неподчинение на полицейско разпореждане

Полицията в Горна Оряховица е докладвала Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка, съобщи най-напред Нова тв.

БНР потвърди, че заряди осуетена полицейска проверка, шофьорската книжка на Божанков е отнета а три месецца.

В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати.

На следващия ден той е поканил органите на реда в дома си в Горна Оряховица.

По-късно в неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане – да спре за проверка.

Не са му вземани проби за алкохол и наркотици, но преписката е изпратена по компетентност на Софийска градска прокуратура.

От полицията във Велико Търново не са потвърдили, но не са и отрекли за случая с народния представител. От Софийската градска прокуратура потвърдиха за БНР, че при тях има преписка срещу Явор Божанков за инцидента в Горна Оряховица, пише БНР.