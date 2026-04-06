От седмицата: АС – Пловдив похвален от ръководството на ВКС за качествена и срочна работа по делата

През седмицата председателят на Върховния касациоен съд Галина Захарова беше гост на отчетното събрание на съдиите от Апелатвиен съд – Пловдив, съобщи пресслужбата на съда.

В зала № 1 на Апелативен съд – Пловдив пред седмицата се проведе Общо събрание на съдиите, на което беше представен годишният отчетен доклад за дейността на съда през 2025 година. Докладът отразява работата на Апелативен съд – Пловдив, както и дейността на окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали, както и на 27-те районни съдилища в съдебния район.

Годишният отчетен доклад беше представен от административния ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив – съдия Миглена Тянкова, която запозна присъстващите с основните резултати от дейността на съда и съдилищата от съдебния район, натовареността на съдиите в

отделните органи на съдебна власт, движението на делата, срочността на правораздаването и постигнатите резултати през отчетния период.

През 2025 година съдиите от Апелативен съд – Пловдив са приключили със съдебен акт общо 1877 дела. Общият брой на постъпилите дела е 1953. От тях 571 са наказателни, 692 граждански и 690 търговски.

Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2025 г. са в общ размер 2216. Тези 2216 дела са сбор от постъпилите, заварените производства и върнатите от горна инстанция за продължаване на

съдопроизводствените действия. Данните са от отчетния доклад за дейността на Апелативен съд – Пловдив, окръжните и районните съдилища в съдебния район за 2025 г., който е публикуван на интернет страницата на съда.

Съдиите от Пловдивския апелативен съд са сред натоварените съдии в страната в сравнение с останалите апелативни съдилища. Въпреки това, 82 на сто от делата приключват в 3-месечен срок. Ръст в постъпление на делата през отчетния период бележат гражданските и търговски дела, които са над

две трети от всички образувани през 2025 г. дела.

Средно месечната действителна натовареност по показателя дела за разглеждане е 6,88 броя на съдия, при 6,70 за 2024 г., а по отношение на свършените дела тя е 5,83 броя на съдия при 5,88 за 2024 г.

В доклада е посочено, че въпреки натовареността на магистратите, тя не се е отразила на качеството на правораздаването.

През отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите – 5 незаети съдийски щата, на част от които бяха командировани съдии от окръжните съдилища. Действителната натовареност на съдиите остава висока, като при сравнението с общите данни за апелативните съдилища в страната, Апелативен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава.

В доклада е отчетена и дейността на шестте окръжни съдилища от съдебния район на Апелативен съд – Пловдив. В сравнение с останалите съдилища в страната от това ниво, в челната тройка по натовареност са окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора и Хасково. Направен е обобщен анализ на работата и натовареността на съдиите от 27-те районни съдилища в апелативния район.

Гости на общото събрание на Апелативен съд – Пловдив бяха председателят на Върховния касационен съд съдия Галина Захарова, заместник-председателят на ВКС и ръководител на Наказателна колегия -съдия Лада Паунова, председателите на окръжните и районните съдилища в областните центрове на апелативния район на Пловдив.

„Колеги, искам да ви поздравя за отличната дейност през изминалата година. Срочността на вашите актове е повече от много добра, клони към отлична. Огромният обем решени в тримесечен срок дела не може да не направи впечатление при високата фактическа сложност на делата, които гледате. Показателно е, че свършените дела от вас са качествено изпълнени.“ – каза председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова.

„Данните, които са чисто статистически в доклада, разчетени правилно, означават, че вие работите изключително качествено и изключително срочно. За това имам основание да кажа, че съдиите от този апелативен район се отличават с висок професионализъм, което действително заслужава адмирации“ – каза Лада Паунова, заместник- председател на ВКС и ръководител на Наказателна колегия.

Председателят на Апелативен съд – Пловдив – съдия Миглена Тянкова поздрави и благодари на всички съдии и съдебни служители от съдилищата в съдебния район на АС-Пловдив с постигнатите и отчетени високи резултати, като им пожела здраве, на тях и семействата им, сили и устойчивост пред

предстоящите предизвикателства.

Съдия Тянкова изрази и личната си благодарност за подкрепата в работата и по важни за съдебната система теми, която е получила от съдиите в Апелативен съд – Пловдив, от председателите и съдиите от всички съдилища, като административен ръководител.