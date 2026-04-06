П О З И Ц И Я : Емилия Русинова и.ф. градски прокурор на СГП: Не съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица

Публикуваме личната позиция на и.ф. градски прокурор на София, изпратена до медиите. В нея тя посочва, че по нейн адрес се публикуват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите.

Без да посочва кои са „изкривените“ обстоятелствата, Русинова съобщава, че е предприела необходимите действия за защита на правата и името си. От текста се разбира, че до приключване на проверките няма да прави допълнителни изявления.

Тя призовава всеки, които разполага с данни за нейни нарушения, да ги предостави по съответния законов ред на компетентните органи.

Напоследък името на Русинова нашумя в публичното пространство след интервю на отстранената като европейски прокурор Теодора Георгиева и след огласената от вътрешния министър Емил Дечев справка за нейни общи пътувания зад граница преди пет години с издирвания бивш следовател Петьо Петров.

Изричното й заявление, че не е предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица, насочва към твърденията на Теодора Георгиева, че през 2020 година, докато била кандидат за европейски прокурор, е била заведена в офиса на Петьо Еврото в ресторант „Осемте джуджета“ именно от Русинова.

В позиицията няма и намек за иззетата от Софийската градска прокуратура проверка от ГДБОП по твърденията на Теодора Георгиева. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов съобщи, че се подготвя предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.

Пълният текст на позицията :

Позиция

от Емилия Русинова и.ф. градски прокурор на Софийска градска прокуратура

През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране.

Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията , че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите.

Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления.