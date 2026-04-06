СPП призовава за общ подход, спешна и адекватна реакция срещу „наркотика на изнасилвача“ и не само

De Fakto 06.04.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 165 Прегледа

 Налице е тревожна тенденция за навлизането на нови синтетични вещества и липса на актуално законодателство

Първото дело за държане на гама-хидроксибутират (GHB), внесено в съда от Софийската районна прокуратура, отбелязва  тревожна тенденция от  навлизането на нови синтетични вещества и липса на актуално законодателство, което да се прилага спрямо тях.  Това се казва в позиция на Софийска Районна прокуратура.

След като в  cъдa бе внесен обвинителен акт с  17 oбвинeния cpeщy гpyпaтa нa Cтaнимиp Xacъpджиeв зa paзлични дeяния, cвъpзaни cъc ceĸcyaлни пpecтъплeния,  стана ясно, че за престъплението блудство  е използвано едно от нaй-oпacнитe вeщecтвa, извстно като – „нapĸoтиĸ нa изнacилвaчитe“ (GHB.

По  този повод  Научно-експертният съвет към  Acoциaциятa нa пpoĸypopитe пocтaви въпpoca зa cлaбия ĸoнтpoл нaд пcиxoтpoпнoнoтo вeщecтво.

Случаят, станал медийно известен, при който е използван наркотикът GHB не следва да бъде възприеман като единичен или изолиран.  Той е ясен сигнал за много по-голям и задълбочаващ се проблем – навлизането на ново поколение синтетични вещества, спрямо които държавната и правната реакция все по-често се оказват закъснели, отбелязва СРП.

Eтo и цялата пoзициятa :

Проблемът вече не се изчерпва с традиционно познатите наркотични вещества. Все по-сериозна заплаха представляват фентанилът, GHB и неговите прекурсори, новите синтетични опиоиди и други вещества, които са по-мощни, по-трудни за разпознаване, по-лесни за прикриване и в редица случаи с много по-тежки последици за здравето и живота.

Това изисква не само наказателноправна реакция по конкретни случаи, но и реална промяна в начина, по който държавата оценява, класифицира и поставя под контрол новите синтетични вещества.

Случаят с GHB поставя с особена острота въпроса дали действащата правна рамка е достатъчно бърза, ясна и адекватна спрямо новите рискове.  Когато едно вещество е на пазара, вече създава реална опасност и е предмет на наказателни производства. Нормативната уредба изостава с оценката, класификацията или определянето на стойността на веществата за нуждите на производства в съда, това показва дефицит в способността на държавата да реагира своевременно.

Софийската районна прокуратура счита, че вече не е достатъчно да се говори само за отделни случаи. Необходим е сериозен институционален разговор на въпроса дали действащите списъци на наркотичните вещества, механизмите за оценка на риска, правилата за класификация и процедурите по актуализиране на нормативната уредба съответстват на реалната динамика на синтетичния наркопазар.

Особено тревожен е фактът, че при новите синтетични вещества държавната реакция често се развива на части – в един акт се урежда включването на веществото в съответен списък, в друг се определя стойността му за нуждите на процеса, а междувременно правоприлагащите органи и съдебната практика вече се сблъскват с конкретни случаи.  Тази разкъсана и тромава нормативна архитектура създава риск наказателноправната защита на обществото да изостане от реалната обществена опасност.

Софийската районна прокуратура поставя няколко въпроса, които вече не търпят отлагане:

  • Достатъчно бързо ли се актуализират списъците на наркотичните вещества?
  • Има ли работещ механизъм за ранно разпознаване и оценка на нови синтетични вещества?
  • Съответства ли правната класификация на реалната степен на риск?
  • Допустимо ли е наказателноправната реакция да зависи от забавено и разпокъсано нормативно догонване?
  • Подготвена ли е държавата за заплахата от фентанил, синтетични опиоиди, GHB и другите нови вещества, които се разпространяват по-бързо от закона?

Софийската районна прокуратура ще продължи да прилага закона последователно и безкомпромисно по всички случаи, свързани с наркотични вещества. Същевременно е ясно, че наказателноправната реакция сама по себе си не е достатъчна. Срещу новото поколение синтетични вещества е необходима модерна правна рамка, навременна оценка на риска и ефективна координация между всички компетентни институции.

Необходимо е прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенция „Митници“, компетентните експертни съвети и Народното събрание да действат координирано и с общ подход. В Софийска районна прокуратура виждаме ясно, че срещу новата вълна синтетични вещества не може да се действа фрагментарно. Тази заплаха изисква единна, навременна и решителна държавна реакция.

Проблемът вече не е само какво ново вещество се появява на пазара. Проблемът е дали правната рамка успява да го настигне навреме. Точно затова Софийска районна прокуратура призовава за спешна и адекватна реакция на всички компетентни органи.

 

