ИПВ протест в сряда, 18.30 пред Съдебната палата : Стига мишкуване в прокуратурата! СарафOFF!

Инициатива Правосъдие за всеки организира протест в сряда, 08.04, 18.30 пред Съдебната палата. В своя призив за участие организаторите сочат, че “ прокуратурата не е мандра на Петьо Еврото и паркинг за колите на Таки. Тя е част от съдебната власт и трябва да работи в интерес на честните и отговорни граждани“.

Обръщението:

Градската прокурорка на София Емилия Русинова е пътувала в една кола с издирвания Петьо Петров -Еврото – човекът, построил мрежата за търговия с влияние в съдебната система „Осемте джуджета“. Колата се оказва джип Land Rover, собственост на фирма от орбитата на Христофорос Аманатидис-Таки.

Не една случайна среща – 31 преминавания през гранични пунктове с този автомобил. Европрокурорката Теодора Георгиева я сочи като човека, завел я при Еврото. А ръководената от Русинова СГП иззема от ГДБОП преписката по сигнала на Георгиева – и на практика проверява сама себе си.

Месец и половина по-рано Прокурорската колегия на ВСС я избра единодушно с 8 гласа „за“ за титулярен шеф на СГП. Нито един от осемте не зададе нито един въпрос за връзките ѝ с Еврото и Таки.

На върха на прокуратурата стои Борислав Сарафов – с нелегитимен „вечен временен мандат“, който отказва да освободи. ВСС е с изтекъл мандат и отказва да действа. Който повдигне въпрос – бива атакуван от самата система.

Служебните министри Емил Дечев и Андрей Янкулов са сред малкото хора в институциите, които имат смелостта да назоват нещата с истинските им имена. Дечев огласи данните за Русинова и Еврото – и срещу него веднага беше образувано дело по сигнал на Пеевски. Янкулов последователно настоява за край на нелегитимния мандат на Сарафов и за осветляване на мрежите в съдебната система – и среща съпротивата на цялото прокурорско статукво.

Излизаме и в тяхна подкрепа – защото в тази битка те не трябва да останат сами.

Събираме се пред Съдебната палата, за да кажем: прокуратурата не е мандра на Петьо Еврото и паркинг за колите на Таки. Тя е част от съдебната власт и трябва да работи в интерес на честните и отговорни граждани.

Споделете и елате. Мълчанието на Русинова е оглушително – нашето не трябва да бъде.