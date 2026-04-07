Съдия Янаки Стоилов: Никой, назначен за временно управляващ на ключова институция, не може да е вечен

Временен ръководител не може да оглавява ключовите институции неограничено време. Това заяви професор Янаки Стоилов , докладчик по делото за „временните мандати“ в интервю пред БТВ.

Решението на КС идва на фона на продължаващия статут на Борислав Сарафов, който „временно“ е и.ф на главен прокуроро от средата на 2023 година, а наскоро Прокурорската колегия на ВСС отказа да определи нов и.ф. по предложение на правосъдния министър, въпреки изтеклия му 6-месечен срок на сегашния.

Решенията на Конституционния съд не са самоцелни лабораторни упражнения

Конституционният съд единодушно отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на текста от Закона за съдебната влас (чл. 173, ал. 15 ), който сложи 6-месечна времева рамка на временните началници в системата.

„Оспорена е една разпоредба от закона за съдебната власт, която предвижда, че при предсрочно прекратяване на мандат,( в случая на Иван Гешев б.р.), се определя временно изпълняващ техните функции, като едно и също лице не може да осъществява тази дейност повече от 6 месеца“, припомни професор Стоилов.

„Недопустимо е, ако за титулярите на длъжността [главен прокурор или председател на върховен съд] се предвижда еднократен седемгодишен мандат, за който и да е от временно изпълняващите функциите да се окаже на практика, че може да няма никакво ограничение във времето.„, заяви той.

„Решенията на Конституционния съд не са самоцелни лабораторни упражнения, те преценяват съответствието на закона с оглед неговата възможност да действа и да има регулативен ефект“, каза Стоилов.

Той изтъкна, че решението на КС е задължително за всички органи, които имат компетентност в тази област…

По думите му логиката на закона е категорична и цели да предотврати заобикалянето на правилата.

„Няма никой вечен, ако някой продължава да твърди, че някой, защото е назначен за временно изпълняващ, ще заема вечно тази длъжност, хайде, да не е толкова категорично, но докато дойде някой друг или се намери друг, това не следва от закона, защото законът съдържа тази възможност длъжността да се заема във всеки един момент, когато се оваканти, и това да не може да бъде за срок по-дълъг от шест месеца. ..„, каза конституционният съдия.

Решенията на КС не са персонални, но ВСС е длъжен да се съобразява с тях

За конкретната ситуация с настоящия ръководител на държавното обвинение, съдията уточни, че решенията на Конституционния съд не са персонални, но органите, които прилагат закона, са длъжни да се съобразят с тях. Докато ВКС и ВАС вече са спазили изискването за шестмесечния срок при свои назначения, в Прокуратурата колегия ситуацията е различна, посочи той.

„Изглежда прокурорската колегия на ВСС среща затруднения, които обаче не са познавателни, вероятно по други причини“, коментира лаконично професор Стоилов.

В отговор на опасенията, че прекратяването на временните функции на Сарафов, може да доведе до институционален вакуум, съдията беше категоричен, че системата има ясни механизми за реакция. Кадровият орган в лицето на ВСС е изцяло компетентен да избере следващ временен ръководител сред колегите в системата, каза той.

„Тези неща не са толкова сложни, колкото понякога се опитват да ги направят. В случая няма никакво засягане на независимостта на съдебната власт, защото ВСС остава единственият кадрови орган“ , заяви Янаки Стоилов.

Професорът акцентира върху по-широкия проблем с легитимността на институциите у нас, като подчерта, че част от органите за управление на съдебната система в момента действат в несъответствие с основния закон.

„Това е ясната истина и не е необходимо тя да бъде замъглявана, обяснявана или заобикаляна. Линията, по която трябва да си отговорим, е дали мнозинството от българските граждани искат да има върховенство на Конституцията и зачитане на закона“, обобщи конституционният съдия.