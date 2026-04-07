КС допусна за разглеждане искане на МС срещу решение на НС, с което е нарушена неговата компетентност

De Fakto 07.04.2026

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Министерския съвет на Република България за обявяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ (обн., ДВ, бр. 28 от 2026 г.).

С него депутатите задължиха кабинета да приеме пакет от мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, както и да предприеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи от населението с доходи под прага на бедност, включително като разшири програмите за енергийно подпомагане и други.

Правителството обаче иска Конституционният съд да обяви това решение за противоконституционно, като излага аргументи, че оспореното решение противоречи на чл. 4, ал. 1, чл. 8, чл. 105, ал. 1, чл. 106 и чл. 114 от Конституцията.

Според Министерския съвет Народното събрание недопустимо навлиза в сферата на компетентност на правителството, като задължава органи на изпълнителната власт – Министерския съвет и министъра на финансите, „да приемат актове или да извършват действия извън рамките на установеното от закона“, като по този начин се нарушава конституционноустановеният баланс на властите. 

МС поддържа, че „основополагащо за конституционната демокрация е да се гарантира разумно и съответстващо на принципа на правовата държава съотношение между правомощията на висшите държавни органи и да не се допуска никой от тях да злоупотребява с власт или да властва без овластяване, т.е. произвол“.

  В  твърдениятата си   вносителят обосновава и противоречие на оспорения акт на Народното събрание с императивни норми от Закона за публичните финанси, както и с разпоредби от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Вносителят изтъква, че в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за нормативните актове, Закона за държавните помощи, Закона за Българската банка за развитие, Закона за експортното застраховане и други закони не се съдържа  правно основание за приетото от Народното събрание решение.

КС допуска за разглеждане по същество искането и допуска като заинтересувани страни  Народното събрание, министъра на финансите, министъра на икономиката и индустрията, „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ ЕАД,  като им предоставя 30-дневен срок от уведомяването да представят писмени становища по предмета на делото.

Съдът отправя покана за  мнение до  проф. д.н. Дарина Зиновиева, проф. д-р Валери Димитров, доц. д-р Пламена Пенова и доц. д-р Савина Михайлова,  които очаква в  30-дневен срок.

Проверете също

ИПВ протест в сряда, 18.30 пред Съдебната палата : Стига мишкуване в прокуратурата! СарафOFF!

 Инициатива Правосъдие за всеки организира протест в  сряда, 08.04, 18.30 пред Съдебната палата.  В своя …

Емил Дечев: Има смущаващи данни от т.нар. „архив на Пепи Еврото“, а МВР и да си свърши работа, резултатът отива в СГП

Има смущаващи данни от т.нар. „архив на Пепи Еврото“. Това съобщи пред БНР Емил Дечев, министър …

