КС допусна за разглеждане искане на МС срещу решение на НС, с което е нарушена неговата компетентност

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Министерския съвет на Република България за обявяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ (обн., ДВ, бр. 28 от 2026 г.).

С него депутатите задължиха кабинета да приеме пакет от мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, както и да предприеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи от населението с доходи под прага на бедност, включително като разшири програмите за енергийно подпомагане и други.

Правителството обаче иска Конституционният съд да обяви това решение за противоконституционно, като излага аргументи, че оспореното решение противоречи на чл. 4, ал. 1, чл. 8, чл. 105, ал. 1, чл. 106 и чл. 114 от Конституцията.

Според Министерския съвет Народното събрание недопустимо навлиза в сферата на компетентност на правителството, като задължава органи на изпълнителната власт – Министерския съвет и министъра на финансите, „да приемат актове или да извършват действия извън рамките на установеното от закона“, като по този начин се нарушава конституционноустановеният баланс на властите.

МС поддържа, че „основополагащо за конституционната демокрация е да се гарантира разумно и съответстващо на принципа на правовата държава съотношение между правомощията на висшите държавни органи и да не се допуска никой от тях да злоупотребява с власт или да властва без овластяване, т.е. произвол“.

В твърдениятата си вносителят обосновава и противоречие на оспорения акт на Народното събрание с императивни норми от Закона за публичните финанси, както и с разпоредби от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Вносителят изтъква, че в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за нормативните актове, Закона за държавните помощи, Закона за Българската банка за развитие, Закона за експортното застраховане и други закони не се съдържа правно основание за приетото от Народното събрание решение.

КС допуска за разглеждане по същество искането и допуска като заинтересувани страни Народното събрание, министъра на финансите, министъра на икономиката и индустрията, „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ ЕАД, като им предоставя 30-дневен срок от уведомяването да представят писмени становища по предмета на делото.

Съдът отправя покана за мнение до проф. д.н. Дарина Зиновиева, проф. д-р Валери Димитров, доц. д-р Пламена Пенова и доц. д-р Савина Михайлова, които очаква в 30-дневен срок.