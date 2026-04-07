КС единодушно: Разпоредбата за 6-месечния срок на Сарафов, като и.ф. гл. прокурор, не е противоконституционна

Единодушно 12-те конситуционни съдии приеха, че разпоредбата за временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председателите на върховните съдиилща, известна и като разпоредбата „Сарафов“, която той и Прокурорската колегия отказват да спазват, не е противоконституционна, обяви Конституционния съд.

Целта на въвеждането на срок с оспорената разпоредба е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, на председател на ВКС или на председател на ВАС от едно и също лице, пише в мотивите.

Решението е подписано със становище от съдиите Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков, които допълнително поясняват действието на закона във времето.

Cтaвa дyмa зa прословутия чл. 173, aл. 15 oт ЗCB, ĸoйтo глacи: „Πpи пpeдcpoчнo пpeĸpaтявaнe или изтичaнe нa мaндaтa нa глaвния пpoĸypop, пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния ĸacaциoнeн cъд или пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд ce oпpeдeля вpeмeннo изпълнявaщ cъoтвeтнитe фyнĸции, пpи cпaзвaнe нa cлeднoтo ycлoвиe: eднo и cъщo лицe нямa пpaвo дa изпълнявa cъoтвeтнитe фyнĸции зa cpoĸ, пo-дълъг oт 6 мeceцa, бeз знaчeниe дaли e имaлo пpeĸъcвaния в изпълнeниeтo нa фyнĸциитe“.

Съдът отхвърли искането на трима апелативни съдии от Апелативен съд – Варна, кото в началото на годината по конкретто дело поиска разпоредбата да бъде обявена за несъвместима с конституцията.

Искането бе свързано с правомощията на Сарафов да иска възобновяване на дела, а по едно конкретно дело пред АС Варна, защитата бе поискала прекратяването му поради нелегитимност на и.ф главния прокурор да иска възобновяване, след 21 юли 2025 година, когато изтече 6-месечния срок на Сарафов. Според Апелативния съд съд разпоредбата не се отнася за лицата, които към момента на влизане на закона в сила вече заемат постовете на пердседатли на ВКС и ВАС и главен поркурор.

Из решението на Съда

.. Изложените в искането съображения за „противоречива съдебна практика по искания за възобновяване на наказателни дела по правилата на гл. XXXIII от НПК“ се отнасят не до компетентността на Конституционния съд по чл. 150, ал. 2 от Конституцията, а до осъществяването на върховен съдебен надзор съгласно чл. 124 от Конституцията, което е в правомощията на Върховния касационен съд, посочта консититуционните съдии.

Въпросите, които са от компетентността на Конституционния съд по това дело, са:

дали липсата на конкретна уредба в Основния закон на „временно изпълняващ функциите“ на председател на ВКС, на председател на ВАС и на главен прокурор позволява на Народното събрание да го уреди със закон, без да нарушава принципите на правовата държава, на разделението на властите и на независимостта на съдебната власт, както и за пределите на законодателната дискреция относно времевото ограничаване на изпълнението на съответната функция от едно и също лице.

Предвиждането на „временно изпълняващ функциите“ се налага с оглед хипотези на липса на избран по надлежния ред ръководител на някой от обсъжданите органи на съдебната власт с оглед гарантиране на временното им управление до избора на такъв. Оспорената разпоредба предвижда и условие едно и също лице да не изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца.

Съдът коментира и искането на апелативните съдии, че оспорената разпоредба на чл. 173, ал. 15 ЗСВ засяга кадровата компетентност на ВСС по чл. 130а, ал. 5 от Конституцията чрез въвеждане на законодателна техника за автоматично прекратяване дейността на „временно изпълняващ функциите“ на председател на ВКС, на председател на ВАС и на главен прокурор поради изтичане на определен срок, без необходимост от вземане на кадрово решение от ВСС.

Това твърдение не намира опора в законовата уредба, казва Съдът.

Компетентността да избере председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор, както и да определи временно изпълняващи функциите им (при необходимост) принадлежи на кадровия орган на съдебната власт, който осъществява правомощията си чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия. Систематично разпоредбата на ал. 15 от чл. 173 ЗСВ е част от регламентацията на процедурата за избор на ръководители на върховните органи на съдебната власт, която се организира и провежда от Висшия съдебен съвет, отбелязват съдиите.

С оглед на това правилата за започване на процедура по избор на председател на ВКС, на председател на ВАС и на главен прокурор в определен срок преди изтичане на мандата им или след настъпване на обстоятелствата по чл. 129, ал. 3 от Конституцията следва да се прилагат и при определяне на „временно изпълняващ функциите“, съобразно със спецификата на неговото положение.

Законодателната уредба не отнема компетентност на ВСС за определяне на „временно изпълняващ функциите“ на председател на ВКС, на председател на ВАС и на главен прокурор, което прави

неоснователна тезата на вносителя за засягане на кадровата компетентност на ВСС.

Обстоятелството, че чл. 173, ал. 15 ЗСВ регулира временно положение, обхващащо периода, необходим за провеждане на надлежна процедура по избор на ръководител на съответната институция – председател на ВКС, на ВАС или на главен прокурор – обосновава уредбата на правната рамка на изпълняващия съответните функции да е в закон.

Конституцията по силата на чл. 133 предоставя на Народното събрание организацията и дейността на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи да се уреждат със закон. Затова то разполага с правомощие да уреди правното положение на временно изпълняващ съответните функции, включително и периода на упражняването им, съобразен с правилата за провеждане на избор на титуляри за заемане на тези длъжности в системата на съдебната власт съобразно Конституцията и Закона за съдебната власт.

Следователно, след като уредбата на „временно изпълняващ функциите“ на председател на ВКС, на председател на ВАС и на главен прокурор е в дискрецията на Народното събрание, то не е противоконституционно едно и също лице да може да изпълнява съответните функции

само в рамките на определен от закона срок.

Следва да се има предвид, че 6-месечният срок, установен в оспорената разпоредба на чл. 173, ал. 15 ЗСВ, не е мандат на временно изпълняващия функциите на главен прокурор, председател на ВКС или на ВАС, защото мандат е установен единствено за титулярите на тези длъжности, и то в Основния закон (чл. 129, ал. 2 от Конституцията).

Целта на въвеждането на срок с оспорената разпоредба е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, на председател на ВКС или на председател на ВАС от едно и също лице.

Въз основа на изложените аргументи Съдът намира, че разпоредбата на чл. 173, ал. 15 ЗСВ не е противоконституционна, поради което искането следва да бъде отхвърлено.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, Конституционният съд

ОТХВЪРЛЯ искането на състав на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (разпоредбата, обн. ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.).



Задава се още един затягащ изход

В началото на октомври 2025 г. Наказателната колегия на ВКС огласи, че Борислав Сарафов не може да изпълнява функциите на главен прокурор, защото след 21 юли 2025 г. е загубил процесуалната си легитимация. Досега върховните съдии с три разпореждания отказаха да приема негови искания за възобновявене на дела , а голяма част от апелативните съдилища последваха върховните съдии.

Тъй като Прокурорската колегия е вероятно да заеме отново позицията „ни чул, ни видял“ и ще опита да запази статута на вечния временен гл. прокурор за Сарафов, поради нейните специфични тълкувания на обратното действие на закона, въпросът за правомощията, ще намери своето конкретно решение в тълкувателно решение на ВКС въз основа на акта на КС.

Във ВКС са напълно подготвени за тълкувателния си акт, сочи проверка на ДеФакто

На 26 февруари, когато Пленума на ВСС отказа да се произнесе по искането на министър Янкулов за определяне на нов и.ф. Главен прокурор и препрати искането на Прокурорската колегия, която сведе конституционния въпрос за фигурата на главния прокурор до административото право, председателят на ВКС Галина Захарова, обяви, че след решенито на КС, Наказателната колегия на ВКС ще излезе с тълкувателно решение по въпроса.

„Πpeцeнилa cъм, чe e нaлицe e ocнoвaниe зa oбpaзyвaнe нa тълĸyвaтeлнo дeлo, каза Захарова.

„Очакваме решението на КС за конституциононсъобразноста на нормата на чл. 173 ал.15 от ЗСВ.

He чaĸaмe oт KC дa ни ĸaжe ĸaĸ ce тълĸyвa тaзи нopмa и ĸaĸвa e нeйнoтo знaчeниe и дeйcтвиe, зaщoтo тoвa e въпpoc пo пpилoжeниeтo нa зaĸoнa.

He чaĸaмe дa ни ĸaжe дaли e лeгитиeн нacтoящият и.ф. глaвния пpoĸypop.

Toзи oтгoвop ниe cи гo знaeм“, заяви Галина Захарова.