Министър Янкулов поиска уволнение за Емилия Русинова, оттегли номинираните за европрокурор

Министър Андрей Янкулов поиска дисциплинарното уволнение на градския прокурор на София Емилия Русинова. По предложението ще се произнесе Прокурорската колегия на ВСС.

Искането на Янкулов стъпва на предоставената и на съдебните кадровици справка от МВР, според която през юни и август Емилия Русинова – тогава заместникапелативен прокурор на София, е пътувала до съседни държави с Петьо Петров – Еврото и сочения за негова дясна ръка Кристиян Христов.

Година по-рано е публикувано разследването „Осемте джуджета“, по което – по публична информация, прокуратурата образува няколко преписки.

Според министъра – с контактите с двамата, които не са били спорадични, Русинова е нарушила Етичния кодекс на магистрата. Той не се ангажира с коментар дали ще убеди Прокурорската колегия дори да образува дисциплинарно производство.

„Като част от ръководството на Апелативна прокуратура тя потенциално е могла да осъществява контролни правомощия върху работата на прокурорите от Градска прокуратура и тук се създава този риск от някакво потенциално въздействие върху тези прокурори. Естествено че такава информация към този момент няма, но дори и самия факт, че заместник на горестоящата прокуратура е в тесен контакт с лица, които към този момент са били проверявани от долустоящата прокуратура, е достатъчно притеснителен за мен“, посочи Янкулов.

Има и друга информация, която показва, че това не са изолирани контакти. С единия автомобил, с който е преминавана границата в пътуване с Емилия Русинова и Христов, със същия автомобил са преминавали границата в същите времеви периоди, но на други дати, многократно Кристиян Христов и Петьо Петров – дали заедно, дали поотделно или с други лица. С другия автомобил Петров е преминавал границата други няколко пъти. Има повтаряемост на автомобилите и хората. Това го тълкувам като потвърждение, че не се касае за изолирани контакти, а за трайни връзки. Това води до заключението, че е налице дисциплинарно нарушение, заяви Янкулов.

Оттегля предложените от кабинета „Желязков “ кандидатури за европрокурор

По негово предложение в утрешния дневен ред на МС е включена точката за отмяна на решението на предишното редовно правителство, което изпрати в Брюксел три предложения за следващ европрокурор.

Според него процедурата не е била достатъчно прозрачна, а като стъпва на решението на СЕС посочва, че шестима от седмината членове на специалната комисия не отговарят на стандартите за независимост – четирима, защото са членове на ВСС с изтекъл мандат, а двама – защото не са политически неутрални – единият е бил заместник правосъден министър, а другият – главен секретар на ведомството.

Koмиcиятa пo пoдбopa бe назначена от бившия министър Георги Георгиев и председателствана от зам.-министър Стоян Лазаров. Лaзapoв бe бивш пpoĸypop oт Boeннooĸpъжнa пpoĸypaтypa – Coфия, oфицep в HCO, oxpaнявaл глaвнитe пpoĸypopи Ивaн Taтapчeв и Hиĸoлa Филчeв.

Toй paзcлeдвa бившия миниcтъp нa пpaвocъдиeтo Xpиcтo Ивaнoв зa „фaлшиви“ пoдпиcи пo cигнaл нa гpyпaтa Πлaн Б, oглaвявaнa oт бившaтa cъпpyгa нa Πeтьo Eвpoтo Любeнa Πaвлoвa.

Като уточни, че няма възражения срещу тримата номинирани – европейските делегирани прокурори Димитър Беличев и Михаела Райдовска и прокурорът от СРП Пламен Петков, правосъдният министър обясни, че те ще бъдат изтеглени.