Зам. министър Таня Радуловска: ВСС е параван, зад който се крие ръководството на прокуратурата

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Висшият съдебен съвет (ВСС) се е превърнал в параван, зад който ръководството на прокуратурата се укрива от обществени въпроси и разследвания.

Това заяви заместник-министърът правосъдието Таня Радуловска преди заседанието на Съдийската Колегия.

Тя изрази скептицизъм за готовността на кадровия орган да образува дисциплинарни производства срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

„Никой няма представа дали Висшият съдебен съвет, в този си състав, ще образува дисциплинарно производство и срещу г-н Сарафов, и срещу и.ф. г-жа (Емилия) Русинова.

Илюзии

Вчершната позиция на Емилия Русинова Радувалска коментира като краят на илюзиите за публичност в институцията.

„Отговорът на прокурор Русинова беше край на илюзията за прозрачност в прокуратурата. Стана ясно, че прокуратурата е прозрачна само когато контролирано изпуска информация„, посочи Радуловска.

Тя бе категорична, че когато обществото търси отговори на критични въпроси, прокуратурата се оправдава с официалните процедури и заявява, че ще говори само ако ВСС реши да образува производство.

До дни във ВСС трябва да влезе за разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за дисциплинарно производство срещу Русинова.

Действията му бяха провокирани от разкритията на служебния вътрешен министър Емил Дечев. Миналата седмица той обяви данни за пътуване през 2021 година, при което Емилия Русинова е пресякла границата с Република Северна Македония при пункт „Златарево“ в един и същи автомобил с Петьо Петров, известен като Петьо Еврото. Министерството на правосъдието вече получи официална справка от МВР, за да мотивира искането си пред кадровия орган.

В края на март министър Андрей Янкулов предложи на Прокурорската колегия да освободи от длъжност Борислав Сарафов заради системни нарушения.

Основните мотиви стъпват на факта, че Сарафов заема поста „временно“ вече близо три години. По-тежкото обвинение е свързано с липсата на каквито и да е реални действия за разплитане на мрежата за влияние в съдебната система, станала известна като „Осемте джуджета“. Скандалът ескалира допълнително преди месец, когато българският европрокурор Теодора Георгиева подаде сигнал за оказван натиск, намесвайки пряко имената на Сарафов и Русинова.

Според Евгени Иванов от Прокуроската колегия искането за отстраняването на Борислав Сарафов предстои да бъде разгледано още тази седмица, въпреки съмнения на експертите, че настоящият състав на ВСС ще предприеме реални стъпки.