Инспекторатът на ВКП проверява прокурорка за непристойни действия при спор на пътя

Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура се самосезира по видео в социалните мрежи за действия на прокурор при спор на пътя, съобщи държавното обвинение. Клипът е разпространен от гражданин на име Боян Георгиев.

Според него, жена е влязла с колата си в насрещното платно и се е държала нагло, изтъквайки, че е прокурор, като е отправила и заплаха с думите: „Ще ти съсипя живота“.

Според него тя влязла в насрещното движение по еднопосочна улица в София със своя “Мерцедес“ и тръгнала срещу колата на столичанина Боян Георгиев, който се опитвал да мине по улицата, спазвайки правилата.

Той е публикувал видео с жена в червена дреха. На записа се чува само неговия глас, който разказва, че , че в този момент е пътувал в колата с майка си.

Инспекторатът е изискал становище от Комисията по професионална етика към Военноапелативната прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

От прессъбщението на прокуратурата не става ясно коя е обвинителката, но според публикации в социалните мрежи това е заместник-ръководителят на Софийската Военно-окръжна прокуратура Деница Иванова.

Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия.