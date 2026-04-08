Служебният кабинет отмени решението на правителството на Росен Желязков, с което бяха одобрени три кандидатури за европейски прокурор от България – тези на Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков.

На министъра на правосъдието се възлага да организира нова процедура с ясно разписани правила.

До оттеглянето на номинациите се стига след извършен цялостен и задълбочен анализ, който е установил сериозни дефицити при формирането на националната седемчленна комисия за подбор на тримата кандидати, съобщи снощи Янкулов.

Четирима от тях са членове на ВСС с изтекъл мандат, а двама са на политически длъжности. Така под съмнение се поставя тяхната легитимност при вземане на съществени кадрови решения, обясни министърът.

Kaтo yтoчни, чe нямa възpaжeния cpeщy тpимaтa нoминиpaни – eвpoпeйcĸитe дeлeгиpaни пpoĸypopи Димитъp Бeличeв и Mиxaeлa Paйдoвcĸa и пpoĸypopът oт CPΠ Πлaмeн Πeтĸoв, пpaвocъдният миниcтъp oбяcни, чe тe щe бъдaт изтeглeни.