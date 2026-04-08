Кабинетът „Гюров“ отмени решението за трите кандидатури за европейски прокурор на кабинета „Желязков“

De Fakto 08.04.2026 Законът Напишете коментар 186 Прегледа

Defakto.bg

Служебният кабинет отмени решението на правителството на Росен Желязков, с което бяха одобрени три кандидатури за европейски прокурор от България – тези на Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков.

На министъра на правосъдието се възлага да организира нова процедура с ясно разписани правила.

До оттеглянето на номинациите се стига след извършен цялостен и задълбочен анализ, който е установил сериозни дефицити при формирането на националната седемчленна комисия за подбор на тримата кандидати, съобщи снощи Янкулов.

Четирима от тях са членове на ВСС с изтекъл мандат, а двама са на политически длъжности. Така под съмнение се поставя тяхната легитимност при вземане на съществени кадрови решения, обясни министърът.

Kaтo yтoчни, чe нямa възpaжeния cpeщy тpимaтa нoминиpaни – eвpoпeйcĸитe дeлeгиpaни пpoĸypopи Димитъp Бeличeв и Mиxaeлa Paйдoвcĸa и пpoĸypopът oт CPΠ Πлaмeн Πeтĸoв, пpaвocъдният миниcтъp oбяcни, чe тe щe бъдaт изтeглeни.

Министерството на правосъдието обявява подбор на кандидати за съдия в Общия съд на Европейския съюз

Министерството на правосъдието обявява подбор на кандидати за съдия в Общия съд на Европейския съюз. …

ВКС с тълкувателно дело: легитимен ли е Борислав Сарафов да прави искания за възобновяване на дела след 21 юли 2025 г.

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроса дали след 21.07.2025 г. изпълняващият функциите на …

