Министерството на правосъдието обявява подбор на кандидати за съдия в Общия съд на Европейския съюз

Кандидатите трябва да са български граждани, да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, да имат завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“ и най-малко 12 години юридически стаж, да не са навършили 65 г. към 24 април 2026 г. , да владеят френски език, така че да разбират юридически текстове и правни аргументи на този език и да могат да изразяват по разбираем начин аргументирани правни становища.

Кандидатите подават заявление, в което се съдържа изричното им желание за участие в процедурата и посочват в него три имена и единен граждански

номер. Към заявлението се прилагат:

а) автобиография по образец, утвърден от комитета, създаден с чл. 255 ДФЕС. Автобиографията се представя задължително на френски език, а по избор на кандидата – и на друг език;

б) копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“ – за кандидатите завършили в Република България и копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, която съответства на „магистър“ по специалността „Право“ – за кандидатите, завършили в чужбина;

в) от една до три скорошни публикации по правни теми в специализирани научни издания, ако има такива;

г) представяне на френски език на от един до три правни казуса, свързани с прилагане на правото на Европейския съюз, по които кандидатът е работил в своята практика, като представянето на всеки от казусите трябва да бъде в избран от кандидата обем, но не повече от пет стандартни страници А4;

д) ако има такива – копие от документи, удостоверяващи владеенето на френски език или на друг/други от официалните езици на Европейския съюз;

е) мотивационно писмо на френски език;

ж) декларация в свободен текст за обстоятелството по т. 1, б. „л“;

з) копие на медицинско удостоверение за психично здраве;

и) декларации за имущество и интереси и за политическа обвързаност съгласно т. 3;

к) документи, доказващи други относими обстоятелства по преценка на кандидатите;

л) документи, с който се удостоверяват обстоятелствата по т. 1, б. „б“ и „з“, се издава служебно от Министерството на правосъдието, съответно – се получава служебно чрез системата ЕСГРАОН.

Кандидатите подават заявлението и документите в срок до 17.00 ч. на 24 април 2026 г., в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието – София, ул. „Славянска“ № 1 или по ел. поща на адрес: priemna@justice.government.bg.

Пълната информация за изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и за процедурата по подбора, е публикувана на сайта на Министерството на правосъдието, раздел „Процедура за подбор на кандидати за съдия от България в Общия съд на ЕС“.