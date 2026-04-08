Ни чули, ни чели: Прокурорската колегия онемя за решението на Конституционния съд, че срокът на Сарафов е изтекъл

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказва да освободи Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор по време на днешното си заседание. Това заяви заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска, след заседанието на Прокурорската колегия.

Колегията за 20 минути приключи деловите си въпроси и закри заседанието. Преди да бъдат изключени още камерите от залата, зам. министър Таня Радувалска, която присъства, се обърна към вече изправените членовете на колегията с въпроса – няма ли да вземат отношеине по решението на Конституциониня съд от вчера. „Ако се налага ще внесем отново предложение за определяне на нов и.ф. главен прокурор, заради изтеклия срок на настоящия“, каза тя.

Огнян Дамянов опита да каже нещо набързо, което беше невярно, а именно – че по решението има особени мнения, което и да беше вярно, нама никакво значение за действиеот на акта. Наложи се Радуловска да му обясни, че решението на КС е взето единодушно и особени мнения няма.

Има становище на петима конституционни съдии , които изразяват позиция, диаметрално противоположно на тази на Прокурорската колегия. Те казват, че КС е трябвало още по – категорично да обяви, че законът няма обратно действие, както твърди ПК, действа занапред и обхваща случаят „Сарафов“.

Трябва никога да не си чел конститгуционни решения, за да не разбереш, че 6 -месечния срок на Сарафов като временно управляващ ПРБ фактически отдавна е изтекъл.

Както и че „няма никой вечен, ако някой продължава да твърди, че някой, защото е назначен за временно изпълняващ, ще заема вечно тази длъжност“.

Такива аргументи дори „бащите“ на Сарафов биха разбрали, неависимо, че не обичат правото, когато им вреди на интересите. Но е време да дадат знак на Прокурорската колегия, че може да спазва закона и да се съоразява с решенията на Конституционния съд, за да не я поставят в срамно положение.

Тръгналият разговор между зам. министър Радловска и Огнян Дамянов, не успяхме да проследим докрай, защото прокурорите бързо си изключиха камерите.

От думите й след заседанието се разбра, че Прокурорска колегия черпела аргументи от становище доц. Борислав Цеков, а не от Конституционния съд (и професорите в него), което за тях нямало „правнообвързваща сила“. Вероятно са пропуснали, че решението на КС е по искане на Варненския апелативен съд от м. януари 2026 г., по казус, който засяга точно Сарафов.

Припомняме

Преди началото на заседанието Радуловска заяви, че Прокурорската колегия следва да се съобрази с решението на Конституционния съд и да назначи нов и.ф. на главен прокурор на мястото на Сарафов.

Според нея КС се е произнесъл ясно, че временно ръководещите държавното обвинение, както и председателите на ВКС и ВАС, не могат да остават на тези, след като са изтекли ограничителните срокове.

„Не само, че има основание да се повдигне отново въпроса за нов изпълняващ функциите главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност, толкова закона и г-н Сарафов ще освободи кабинета си, за да може да бъде избран нов изпълняващ функциите, който да изпълнява всички правомощия на главния прокурор„, коментира Радуловска.

„Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, ще се наложи отново ние да направим искане“, изтъкна зам. министърът.