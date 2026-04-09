„Сова Харис“: Шест партии в Народното събрание, Радев увелчава преднина, БСП влиза

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Шест партии ще влязат в следващото Народно събрание. Данните са от представително проучване на агенция „Сова Харис“, проведено между 2 и 6 април сред 800 български граждани чрез стандартизирано интервю лице в лице. Изследването е по поръчка на вестник „Труд“.

Според агенцията първи са от „Прогресивна България“ с 33,6%, а втори – ГЕРБ-СДС с 19% от гласовете.

На трето място с 11,2% са от коалицията „Продължаваме промяната- Демократична България“, а четвърти са от ДПС с 9,7%.

На пето място са „Възраждане“ със 7,8%, а БСП прекрачва бариерата – с 4,5%.

Останалите партии не минават бариерата от 4%.

Данните от новото социологическо проучване на „Сова Харис” показват, че с наближаването на изборния ден

Това се дължи на оформянето на позиция сред част от колебаещите се. Този ефект обаче засега не променя радикално картината. Може да очакваме броят на гласувалите да достигне 3 милиона души.

Трябва да имаме предвид сериозната акция, предприета от органите на МВР срещу купуването на гласове. Да припомним, че когато беше проведено подобно мероприятие при министър Бойко Рашков, активността беше с около 200 000 гласа по-ниска от очакваната.

Съществува голяма група хора, които са научени да гласуват само срещу заплащане. Ако прогнозата за активноста около 3 млн. избиратели се потвърди, ще е налице значително повишаване на интереса на гражданите към изборния процес. Засега ситуацията не може да се охарактеризира като вълна, но може да се определи като сериозен прилив.

До изборите остават още 10 дена – обикновено най-важните във всяка кампания, когато могат да се случат събития, които да се отразят на крайния резултат. Такъв ефект би могъл да има един рязък скок на цените на горивата. Подписването от служебното правителство на споразумението за сътрудничество с Украйна също е фактор, който има потенциал да промени поведението на гласоподавателите.