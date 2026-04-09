Запорирането на сметките на журналиста Димитър Стоянов е посегателство срещу свободата на словото

Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България) и Програма “Достъп до информация” изразяват тревога във връзка с информацията за нови съдебни действия срещу разследващия журналист Димитър Стоянов от Bird.bg, довели до налагане на запори на сметки в размер на 25 000 евро. Поредицата от дела, заведени срещу него от бургаския бизнесмен и бивш митничар Николай Филипов, известен и с прякорите „Пъдпъдъка“ и „Митничаря“, носи всички белези на т.нар. дела шамари (SLAPP) – стратегически искове, целящи да възпрат журналистическата работа чрез финансов и институционален натиск.

Недопустимо е съдилищата да допускат прилагането на подобни тежки и обременяващи свободата на словото мерки спрямо журналист по искане на оплакващи се, чиято цел е да заглушат правото на информация и обществения дебат.

Наред със самото завеждане на дела шамари, налагането на тежки обезпечения във формата на блокиране на банкови сметки спрямо разследващи журналисти и медии представлява двойно по-голяма тежест върху свободата на словото и общественото участие.

Подобни практики представляват сериозна заплаха за свободата на изразяване, правото на информация и функционирането на демократичното общество. В свои предишни позиции АЕЖ-България и ПДИ последователно са подчертавали, че делата шамари се използват като инструмент за сплашване на журналисти и граждански активисти, както и че България изостава в създаването на ефективни механизми за защита срещу тях.

Коментираният случай потвърждава спешната необходимост от законодателни промени, които да осигурят реална защита срещу злоупотребяващи съдебни искове. В този контекст АЕЖ-България и ПДИ:

– Призовават Министерството на правосъдието да публикува в най-кратък срок за обществено обсъждане подготвения проект за изменения в Гражданския процесуален кодекс, транспониращ анти-SLAPP директивата на Европейския съюз, като гарантира прозрачност и възможност за широко участие на професионалните общности и гражданското общество;

– Настояват бъдещото Народно събрание да приеме в спешен порядък необходимите законодателни промени, така че България да осигури ефективна защита срещу дела шамари и да изпълни ангажиментите си по европейското право;

– Подчертават, че забавянето на тези мерки не само излага страната на риск от санкции, но и създава непоносима среда, в която разследващата журналистика може да бъде парирана и системно подкопавана чрез правни средства.

АЕЖ-България и ПДИ изразяват солидарност с Димитър Стоянов и всички журналисти, които са обект на подобни действия, и ще продължи да следи развитието на случая и законодателния процес.

АЕЖ-България ще докладва случая пред Платформата за сигурността на журналистите на Съвета на Европа. Асоциацията администрира фонд за правна помощ, с който подпомага журналисти и граждани, обект на дела шамари.

Можете да направите дарение за фонда по следната банкова сметка на АЕЖ:

ОББ

IBAN BG39UBBS81551011658021

BIC UBBSBGSF