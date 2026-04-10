Адв. Ина Лулчева: Неокачествимо! Цялата държава се оказва заложник на десет души – прокурорската колегия и Сарафов

На протеста на Инициатива „Правосъдие за всеки“ състоял се пред Съдебната палата в София, десетките протестиращи настояха за смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който изпълнява „вечен временен мандат“, както и на градския прокурор на столицата Емилия Русинова и всички, свързани със семейството на издирвания Петьо Петров-Еврото. Адвокат Емил Георгиев призова за сформиране на мнозинство от 160 депутати, за да се смени състава на отдавна изтеклия мандат на ВСС, който да избере нов главен прокурор.

Сред говорителите бе и адвокат Ина Лулчева, която акцентира на необходмостта от гражданска активност и провеждането на протести въпреки предизборната обстановка. Лулчева припомни и решението на Конституционния съд и становището към него, че никой не може да е и.ф. главен прокурор над 6 месеца.И не само.

Публикуваме забележително й слово за информация на читателите:

Някои хора ми се обадиха вчера и ми казаха, че няма да има нужда от митинг, защото след решението на КС е ясно, че Сарафов не може да бъзе и.ф. главен прокурор , очевидно е че той ще си отиде и няма смисъл да се събираме, за да се поздравим с това.

Оказа се, че това е блян.

Аз нямам опит с това, което се случва в момента. То е безпрецедендентно и неокачествимо. След като Върховният касационен съд, Конституционнинят съд, множеството апелативни съдии и юристи казват, че Сарафов не може да бъде и.ф. главен прокурор, това му каза и НС в мотивите си към закона, с които определи 6-месечен срок за ръководителие на върховниет съдилища и главния прокурор, без право на повторно на назначение, – девет души прокурорска колегия, един главен прокуроро и един някой си учен, казват че той ще стои на този пост.

Тоест цялата държава и институциите, които могат да формират правно задължително тълкуване на закона казват, че Сарафов не е изпълняващ функцията главен прокурор, но девет души заедно с него се поставят над всички и казват: Той ще бъде.

Това е неокачествимо! Това ерозира устоите на правовата държава, ерозира институцията прокуратура, защото когато главния прокурор, казва, че няма да спазва закона, всеки един прокурор надолу може да си позволява своеволия на собственото си ниво, защото за него законът няма да бъде задължителен.

Той (Сарафов ) ерозиара убеждението на гражданите, че законът трябва да се спазва. Как да им кажем, че са длъжини да го спазват,

когато очевидно законът се спазва по избор.

Но най-ужасното е, че Прокуроската колегия и човекът (Сарафов б.р ), който се прави на изпълняващ функцията ни казват, че на тях е възложено да следят дали ние спазваме законнноста, а те могат да нарушават закона както си поискат, понеже няма кой да ги санкционира. Както казаваше един бивш главен прокурор (покойният Иван Татарчев б.р.) – над тях е само Господ.

Тоест те ще си правят каквото си искат.

Такова нещо не е имало никога в България.

Аз работя от 1986 година и никога никой не си е позволявал да пренебегва всички институции, за да си осигури комфорт. (Мафия, Мафия, отговориха протестиращите!)

Да, мафия, да наистина мафия, защото цялата държава се оказва заложник на тези десет човека.

Защото интересите на много хора, чиито дела подлежат на възобновяване не могат да бъдат защитени. Защото този човек (Сарафов б.р.) не иска да се махне от поста и някой друг прокурор да получи правото да сезира съда, така че справедливостта да възтържествува чрез съдебните актове. Този човек (Сарафов б.р.) и прокуроската колегия поставят себе си над закона и над правосъдието. Те казват, че ще определят живота ни, без да имат законово основание за това и това наистина е напълно безпрецедентно.

Какъв би бил изходът? Няма изход по закон, защото никой не предвижда, че хората на които е възложено да го бранят, ще го нарушават. Не може да се напище закон срещу пазителите на законността.

Фактите не е дават основание на Борислав Сарафов да е главен прокурор. Той дойде и каза, че ще извади прокуратурата от политиката

и я натика в нея насила.

Първо задържа депутат без разрешение на Народното събрание, защото беше от „лошото“ ДПС. След това повдигна обвинения на всички видни представители на опозицията. Образува дисицпиланроно производство на председателя на Асоциацията на прокурорите, защото отказал да го подкрепи.

Под негово ръководство и на прокурор Емилия Русинова бяха повдигнати обвнинения на варненския кмет (Благомир Коцев б.р) и на софийския зам. кмет (Никола Барбутов б.р)

Русинова иззе делото, което е срещу нея и подчинените й прокурори разпитваха оперативните работници защо са я разследвали. Това чиста проба оказване на натиск, а кметът на Варна стоя в ареста пет месеца, защото бил разпоредил на своя подчинена да извърши нещо по служба, пък тя не искала. И това било принуда! Зам- кметът на София стоя над 160 дни в ареста, защото след като бил заместник кмет имал някакво влияние и познанства.

А градската прокурорка няма никакво влияние и познанства, нали така?

Прокурорската колегия не се интересува от това, не се интересува от фактите срещу Русинова, от пътуванията с Петьо Еврото, от свидителските показания, които пряко я свързват с тази групировка (семейството на Осемте джуджета б.р.) И тук се поставя въпросът

важна ли е личноста?

Често се казва – недейте, да се занимавате сега със Сарафов, Русинова или с който и да било друг, това са личности въпроси, дайте да се занимаваме с голямата тема за съдебната реформа.

Аз ви моля да се занимаваме с тях, защото личностите са важни. И това го доказват министрите на правосъдието и на МВР (Андрей Янкулов и Емил Дечев б.р.), които са сред малкото хора в институциите със смелост да назоват проблемите в системата с истинските им имена. Браво на тях, наистина браво ! (Ръкопляскания).

Да не се отклоняваме от Сарафов, прокуроската колегия и прочие, понеже проблемът бил в НС, който трябва да изберен нов ВСС, той пък нов главен прокуор. Да, така трябва да стане.

Но нека на първо време да свършим с това, което е нетърпимо – тези двамата, (Сарафов и Русинова) трябва да се махнатa, а след това Народното събрание да свърши своята работа.

Това ще бъде онова Народно събрание, което ние всички ще изберем като отидем да гласуваме.