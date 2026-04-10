Размисли за края на агонията „Сарафов“: еволюция или революция трябва да спре беззаконието ?!

Да бъде арестуван Сарафов е кратко удоволствие

Решението на Конституционния съд, че не противоречи на основния закон разпоредбата, ограничаваща до 6 месеца времето, в което някой може да е изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд, би трябвало да бъде краят на агонията „Сарафов“.

Проблемът с Борислав Сарафов, който продължава нелегитимно да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор е правен и той не може да бъде решен с репресивни методи. Това обясни служебният правосъден министър Андрей Янкулов в предаването „(О)позиция“ на „Сега“. Той коментира възможността кабинетът на Сарафов в Съдебната палата да бъде запечатан, да не бъде допускан в заградения си коридор на 4-ия етаж или дори да бъде арестуван.

„И какво от това означава, че той не може да си изпълнява функциите на главен прокурор, без да бъде физически в кабинета си ли?„, пита министърът. И допълни, че Сарафов явно има ако не подкрепата на мнозинството от прокурорите, то поне мълчаливото им съгласие.

За да бъде арестуван Сарафов, трябва да има правно основание. „Хипотетично, твърди се, че той извършва някакви самоуправни действия. Ако това е правното основание да бъде арестуван, имаме специален механизъм за разследване на главния прокурор, по който се разследват тези престъпления. Имаме специален прокурор, който трябва да събере достатъчно доказателства, че извършено престъпление и да привлече лицето в качеството на обвиняем“, посочва Янкулов.

„Как искаме да решаваме проблемите, които възникват в правната ни система? Защото това е правен проблем. Искаме да ги решаваме със средствата на наказателната репресия? Това ли ни е концепцията, по която ние като общество искаме да решим тези казуси? Че някой трябва да бъде задържан, някой трябва да бъде окован, на някого трябва да му се лиши достъпът до определено помещение и така ние ще решим правния казус“, попита Янкулов.

„За каква правова държава въобще говорим у нас, след като един юридически проблем не може да го реши правната система“, риторично попита министърът.

„Дори орган на изпълнителната власт да арестува г-н Сарафов, колко време мислите, че може да го държи този орган на изпълнителната власт арестуван? 24 часа. И какъв е смисълът от този арест тогава? После казусът отива в същата правна система, за която ние казваме, че тя не може да го реши.

С такива средства може би ще си предизвикаме краткотрайно удоволствие, краткотрайно да се убедим колко смели или решителни действия са били предприети. Но в дългосрочен аспект това на още по-голямо основание ще разгради каквито и някакви остатъци тук да съществуват от правовия ред“, подчертава правосъдният министър.

Сарафов е добре да знае, че за момента оцелява заради стриктното правно мислене на правосъдния министър.

Министърът е човек на правото, на когото са чужди насилствени действия за неговото възстановяване.

Двойният аршин на завладяната прокуратура отдавна избоде очите и току виж вместо да напусне кабиената, Сарафов и подопечните му прокурори спретнат обвинение на министъра, ако посегне по- остро на беззаконието на върха на прокуратура.

Ще напомним обвинението срещу бившия премиер Кирил Петков за 24-ия арест на Бойко Борисов. И пълната дезинтересованост и мълчание на прокурорските органи, след като съдилищата обявиха за незконни полицейските арести на Благомир Коцев и Никола Барбутов.

Да подгонят когото „трябва“ са перфектни.

Добре е да се знае, че за отстраняването на незаконния главен прокурор има и други мнения на компетентни юристи, които също отразяват обективната реалност и според които нетърпимото беззаконие трябва да бъде изчистено без изчакване.

Иначе, нещата могат да избухнат необратимо.

Да им отнемем предимството,

каза неотдавна адв. Михаил Екимджиев.

.. И колкото да се гневим, те ще си прават това което им е кеф“, отбеляза адвокатът по повод шоуто на джуджетата в прокуратуата и узурпирания пост от Сарафов в предаването на Сашо Диков.

Завладяната държава е като завладяна крепост, чиито оръжия и укрепления се обръщат срещу хората, които са ги построили за защита. Ние трябва да разрушаваме стените, които вече работят срещу самите нас.

Екимджиев е категоричен, че са необхдиим по резки действия.

„Аз също бих призовал Андрей Янкулов просто да ограничи достъпа на Борислав Сарафов до кабинета. Това може да направи и министър Дечев„, каза той.

„Нека да започне с техните средства, защото те просто демонстрират как с мафиотски правила печелят предимство, защото са извън закона“.

От думите му се разбра още, че по отношене на самозванеца (Сарафов) трябва да се окажат по – решителни действия и за да не оставят хората с впечатление, че от всеки опит на министър да възстанови правопорядъка, печели Пеевски, обобщи адв. Екимджиев .

Доц. Ива Пушкарова: Ако не се смени лидерството, ще стигнем до революция

Неотдавна на беседване за съдебната реформа, доц. Ива Пушкарова, изрази несъкрушима позиция след изследване на Съвета по криминологични изследвания за корупцията в съдебната власт.

… Koгaтo имaтe мaфиoт нa eднa длъжнocт, нeгoвaтa лoялнocт e ĸъм тoзи, ĸoйтo гo e cлoжил тaм. Toвa нe e дъpжaвeн cлyжитeл, a cтpyĸтypнo нaвлизaнe нa opгaнизиpaнa пpecтъпнocт вътpe в инcтитyциятa.

Tя (мафията б.р.) излизa oт инcтитyциoнaлeн ĸoнтpoл и cпиpa нaпpимep дa пpaви избopи нa opгaни, ĸoитo e зaдължена дa пpaви, peжe oт ceбe cи, ĸaтo пpecтaвa дa oбщyвa c oнeзи opгaни, ĸoитo нe ca зapaзeни, пpecтaвa дa изпълнявa зaĸoнa, нeзaвиcимo ĸaĸвo пишe в нeгo, пpaви гo флaгpaнтнo (гpyбo и cĸaндaлнo б.р.)

Историческата практика е доказала, че напредналият етап на мафиотизация,

имат за краен резултат едно от двете – лустрация или революция. Все още нещата са обратими, ако смените лидерството, каза Пушкарова.