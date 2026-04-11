МП работи за по-добри правила, които не превръщат съда в инструмент за атака срещу медиите, каза министър Янкулов

„В Министерството на правосъдието ще се опитаме да спомогнем за създаването на по-добри правила, които да не превръщат съда в инструмент за атака срещу медиите, както и да убедим Върховния касационен съд в нуждата от промяна към по-добри решения„, посочи Янкулов.

Проблемът с т.нар. стратегически дела срещу публичното участие (наречени „дела-шамари“), както и с привременните мерки по тях, е един от приоритетите в работата на екипа ми. Конкретно ангажиран с въпроса е заместник-министър Андрей Георгиев, допълни Янкулов. По думите на служебния министър в рамките на следващите седмици са планирани действия за решаването на проблема.

Включително и на ниво Европейски съюз са предприети мерки за това – има директива за предотвратяване на делата срещу публичното участие, по която българската държава не е останала безучастна – професионалистите в Министерството на правосъдието в мандатите на няколко поредни политически ръководства са изработили текстове, които вече сме представили за одобряване на оценка на въздействието от Министерския съвет. Проектът ще бъде обявен за публично обсъждане веднага щом тя стане готов – до няколко дни, написа още Андрей Янкулов.

Позицията на служебния правосъден министър е по повод размяна на позиции между Районен съд – Бургас и bird.bg относно наложени запори на сметки на журналиста Димитър Стоянов. Призовавам към запазване на добрия тон – критиките към съдебните актове да са винаги мотивирани, за да не губят гражданските позиции своята сила и значение, и да могат да получат истински отговор от съдилищата. Този отговор трябва да е резултат от съдействието на обществото за поправяне на грешките, заяви Янкулов.

Разбирам гнева на непримиримите журналисти, на които ежедневно се налага да плащат огромна лична цена, за да разкриват истината – това не е нормална ситуация в една правова европейска държава. Но и работа на журналистите е да установят рационално истинските причини за проблемите на правосъдието, които често не се коренят в личността на отделни съдии, написа още служебният министър на правосъдието.