Борислав Цеков: Сарафов остава на поста. Мнозинството юристи: Това е ерозия на правото!

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Според доц. Борислав Цеков прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет основателно се е позовала на становища на конституционалисти, за да не назначава нов и.ф. главен прокурор.

Това заяви Цеков в предаването „Офанзива“ по Нова нюз.

Всъщност прокурорската колегия се позова именно на Борислав Цеков, за да заяви, че решението на Конституционния съд няма правно задължително значение за нея и продължи да увековечава Сарафов с вечен временен статут на и.ф. главен прокурор след решението на КС. Съдът обяви, че предвиденият в закона 6-месечен срок за временно заемане на поста главен прокурор и председател на ВКС и ВАС е в съотвествие с Конституцията.

По думите на Цеков текстът в Закона за съдебната власт, че временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председател на върховните съдилища, няма обратно действие, тъй като липсва изрична разпоредба за това – една спорна теза, отричана от мнознството съдилища по повод статута на Сарафов.

„Имаме вече приключил фактически състав, който е породил правното положение на и.ф. главен прокурор“, заяви той и така стана ясно откъде привържениците му от прокурорската колегия черпят увереност, че Сарафов е придобил стабилен статут на вечен временен главен прокурор.

Доцентът, смятан за близък до политическите среди на Пеевски и Борисов, коментира още и започналото тълкувателно дело във Върховния касационен съд е форма на натиск.

Според него съществува риск съдът да навлезе в ролята на законодател, ако се опита да „дописва“ закона чрез тълкуване. „Това не е в неговите правомощия“, каза той, въпреки несъмнените правомощия на ВКС да тълкува зоконовите разпоредби при противоречива съдебна практика.

Според Цеков е възможно евентуално тълкувателно решение да доведе до ограничаване на конкретни правомощия на и.ф. главен прокурор, но не и до автоматично прекратяване на неговия статут. „Това не е уволнение. Статутът не се променя по този начин“, подчерта той.

С позицията си Цеков увековечава на поста желаният от доскорошните управляващи Сарафов, чиито срок според мотивите на закона срок изтече на 21 юли м.г.

Ерозия на правовата държава

и правото, коментира адвокат Ина Лулчева през седмицата и отбеляза, че при една ясна законова разпоредба, цялата държава е превърната в заложник на прокурорската колегия, Сарафов и „един някой си учен“ при една ясна законова норма. .

Показателно е, че случаят с вечния временен главен прокурор, никога досега не се е случвал в България, отбеляза тя на протест в сряда пред Съдебната палата.

Никога никой не си е позволявал да пренебегва всички институции, за да си осигури комфорт, каза адвокатът. (Мафия, Мафия, отговориха протестиращите!)

Правосъдният министър Андрей Янкулов обясни, че КС е постановил, че въведеният от законодателя шестмесечен срок за временно изпълнение на длъжността не е противоконституционен.

„Господин Сарафов е на този пост вече близо три години. При това положение няма как той да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор”, заяви министърът.

Той допълни, че се очаква Върховният касационен съд да се произнесе с решене със задължителна тълкувателна сила, че Сарафов не може да упражнява ключови правомощия, което би го направило нелегитимен за целия обем от функции.

Никой временен не е вечен

Едно от най-показателните изказвания по казуса бе това на самия докладчик по делото в КС проф. Янаки Стоилов, който изтъкна, че временен ръководител не може да оглавява ключовите институции неограничено време:

Оспорена е една разпоредба от закона за съдебната власт, която предвижда, че при предсрочно прекратяване на мандат,( в случая на Иван Гешев б.р.), се определя временно изпълняващ техните функции, като едно и също лице не може да осъществява тази дейност повече от 6 месеца“, коментира професор Стоилов.

„Недопустимо е, ако за титулярите на длъжността (главен прокурор или председател на върховен съд) се предвижда еднократен седемгодишен мандат, а за който и да е от временно изпълняващите функциите да се окаже на практика, че няма никакво ограничение във времето„, заяви съдията.

„Трябва да се знае, че никой, назначен за временно изпълняващ една функция може да я заема за срок по-дълъг от шест месеца.„, отбеляза конституционният съдия

За разлика от прокурорската колегия, съдийската колегия на ВСС спази законовия срок след 21 юли 2025 г. назначи Мариника Чернева за нов временно управлямащ съда, след изтичане на 6-месечния срок на заварения Георги Чолаков. Наскоро определи и втори временно управляващ в лицето на Любомир Гайдов след изтичане на 6-месечния срок на самата Чернева.

„Изглежда прокурорската колегия на ВСС среща затруднения, които обаче не са познавателни, вероятно по други причини“, коментира същината на случая „Сарафов“ професор Стоилов.