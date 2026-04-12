Христос воскресе! Великден е!

De Fakto 12.04.2026 Гостува ни, Законът, Избрано

Час преди полунощ в православните храмове на страната започна тържественото пасхално богослужение по повод Възкресение Христово. Евангелският разказ припомни за намирането на празния гроб на Исус Христос от жените мироносици. „Това е най- дългоочакваното събитие в човешката история което е център на нашата вяра“, каза в пасхалното Синодално послание Негово светейшество Българският патриарх Даниил и постави акцент върху актуални обществени проблеми: „В смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, жестокости, неправда, конфликти, които раздират нашия свят, ние имаме една едничка надежда: Христос Воскресе! Ние имаме едно нелъжовно обещание от самия наш Господ и Спасител Исус Христос: „“Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.“ Да не се боим! Да стоим прави, бодри, с упование във Възкръсналия Спасител. Благопожелаваме на всички чеда на светата ни Църква в България и извън пределите на нашето Отечество здраве, мир, духовни сили и пасхална радост!“  Снимка БГНЕС

Възкресение Христово е наричано „празник на празниците“ заради огромното му значение за християнската вяра. У нас то е познато като Великден, а името Пасха идва от древния юдейски празник, след който Христос възкръсва.

Подготовката за Великден продължава седмици наред. Както човек се готви да посрещне скъп гост, така вярващите се подготвят да посрещнат празника – с пост, молитва и духовно смирение. Постът пречиства тялото, а покаянието и молитвата подготвят душата, за да може човек с по-голяма любов и доброта да се обърне към ближния.

Традиционният поздрав на Великден е: „Христос воскресе!“, а отговорът е: „Воистину воскресе!“. Тези думи се произнасят с радост и надежда, защото напомнят за победата на живота над смъртта.

Празничното богослужение започва в полунощ. Според Евангелието именно тогава ангел Господен слязъл при гроба на Христос и отместил камъка от входа му. Пазачите, поставени да бдят край гроба, били поразени от сиянието и паднали на земята.

На разсъмване при гроба дошли жените мироносици – верни последователки на Христос, които носели миро, за да помажат тялото Му според тогавашния обичай. Но вместо това те открили, че гробът е празен.

По-късно там пристигнали и апостолите Йоан и Петър, които също видели, че Христос вече не е в гроба. Именно те и първите свидетели на Възкресението по-късно стават най-ревностните проповедници на Христовото учение и разнасят вестта за Възкресението по света.

 

Пожелаваме  топлина в сърцата, спокойствие в душите и домовете и неутолима вяра! Христос Воскресе!

