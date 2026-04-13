Адв. Емил А. Георгиев: Разбор на 3000 думи хвалебствия за „забележителния стоик“ Сарафов

De Fakto 13.04.2026 Законът, Избрано

Адв. Емил А. Георгиев

„Епицентър“ публикувал 3000 думи в защита на Сарафов и с обвинение срещу всеки, който иска реформа на прокуратурата.

Заслужава разбор – не защото е сериозен анализ, а защото е перфектен пример как статуквото защитава себе си:

 1) Статията твърди, че „съдебната реформа“ е всъщност борба за контрол над прокуратурата.

Обърнете рамката: Сарафов е и.ф. главен прокурор от 2023 г.

КС каза: максимумът за и.ф. е 6 месеца.

Кой точно контролира прокуратурата в момента – и кой се бори да я задържи?

  2) Статията хвали „забележителния стоицизъм“ на Сарафов и прокурорската колегия на ВСС.

Напомняне:

ВСС е с изтекъл мандат.

Сарафов е на поста в нарушение на решение на Наказателна колегия на ВКС и на КС.

Това не е стоицизъм.

Това е отказ да се предаде власт, която вече не ти принадлежи.

 3) „Никога България не е изглеждала по-далеч от правовата държава“ – пише анонимният автор.

Тук съм съгласен.

Само че причината не е Янкулов и Захарова.

Причината е, че ВСС с изтекъл мандат продължава да кадрува, а и.ф. главен прокурор отказва да освободи пост, който КС каза, че не е негов.

 4) Статията атакува Захарова за решението на Наказателната колегия на ВКС по легитимността на Сарафов след 21 юли 2025 г.

Но едновременно признава, че към 2 октомври 2025 г. не е имало тълкувателен акт по въпроса.

Значи въпросът е бил открит и Захарова върши работата си – търси правен отговор на правен въпрос.

Това е проблем само за този, комуто отговорът е неудобен.

 5)  Най-разкриващата част: статията обвинява ПП-ДБ, Правосъдие за всеки, БОЕЦ, ССБ, адвокати и НПО-та в координирана атака срещу прокуратурата.

Преведено: всеки, който иска нов ВСС, нов главен прокурор и независим съд, е враг.

Когато списъкът с „врагове“ включва цялото гражданско общество, тогава проблемът не е в списъка.

6) Статията е публикувана от сайт-амбразурчик в полза на политическото статукво у нас.

Автор няма – няма име, няма лице. Написано като по пантофи.

Анонимна статия в пропагандна медия, защитаваща и.ф. главен прокурор с нула легитимност.

Не е анализ, а защитна теза, представяна за журналистика.

7) Истинският въпрос не е кой контролира прокуратурата утре.

Истинският въпрос е: ще има ли прокуратура, която не се контролира от никой политик – нито от ПП-ДБ, нито от ГЕРБ, нито от Пеевски?

Това е смисълът на реформата.

И точно затова я атакуват.

