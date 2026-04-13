Петер Мадяр, победителят на изборите в Унгария поиска оставката на главния прокурор, висши съдии и президента

Мадяр призова президента да му предложи, като министър-председател, да сформира правителство и след това да подаде оставка.

Лидерът на „Тиса“ призова и за оставка на висшите съдии в страната, главния прокурор, ръководителя на Държавната сметна палата, ръководителя на Националния медиен орган и други висши служители, с цел премахване на институционалния контрол, наложен от досегашната власт.„

Петер Мадяр каза, че ще използва уникалното конституционно мнозинство в парламента, което дадоха избирателите на неговата партия „Тиса“, за да възстанови демократичните стандарти и да укрепи върховенството на закона, плуралистичната демокрация и системата от проверки и баланси. Една от първите мерки ще е поправка в конституцията, забраняваща премиерът да заема поста повече от два мандата.

Говорейки за Украйна на пресконференция в Будапеща, Мадяр каза, че подкрепя споразумението на неговия опонент Виктор Орбан за Украйна на стойност 90 милиарда евро, договорено през декември миналата година, което включваше право на отказ за Унгария (заедно с Чехия и Словакия), така че те да не поемат никакви финансови ангажименти към Киев.

Той също така заяви, че се противопоставя на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС. Тези негови изказвания изненадаха либералите в Брюксел, които обявиха победата му като „завръщане на Унгария в Европа“, както я определи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Според Мадяр Унгария трябва да има правото на неучастие, защото „е в много трудно финансово положение“ заради замразените от Брюксел субсидии за унгарците. Той посочи важността на рестартиране на потока от средства от ЕС към страната му, които всяка друга държава-членка получава. Брюксел замрази субсидиите от ЕС за Унгария заради политиката на Виктор Орбан.

„Тъй като не сме ги получили, не успяхме да ги използваме, за да подобрим икономиката си, така че всъщност не можем да вземем още повече заеми “, каза Мадяр, критикувайки икономическата политика на Орбан.

По въпроса за присъединяването на Украйна към ЕС, Мадяр подобно на Орбан заяви, че не подкрепя „ускорен процес“ за Киев.

„Би било невъзможно страна във война да се присъедини към ЕС“, каза той.

Според Мадяр всички страни на етап преговори за присъединяване „трябва да преминат през един и същи процес“. Бъдещият премиер на Унгария каза, че би искал да проведе референдум, за да реши унгарският народ дали подкрепя членството на Украйна в ЕС. Той подчерта, че не предвижда това да се случи „през следващите десет години“, пише Обективно.

Относно доставките на руско гориво за Унгария Мадяр заяви, че трябва да се преговаря с Русия. Руските доставки трябва да продължат заради географското положение на страната му, която няма излаз към море, следователно няма по-евтина алтернатива на руското тръбопроводно гориво.

Спирането на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ застрашава енергийното снабдяване на Унгария, заяви Петер Мадяр. „Винаги ще се стремим да купуваме петрол на възможно най-ниска цена и с максимална надеждност, но погледнете петролопровода „Дружба“. Съдейки по случилото се, това застрашава енергийното снабдяване на Унгария“, каза Мадяр на пресконференцията в Будапеща.

В същото време той не обясни какви действия възнамерява да предприеме, за да гарантира, че Украйна ще възобнови транзита на руски петрол към Унгария през „Дружба“, който е блокиран от 27 януари.