Контрабандистът Паскал се призна за виновен и сключи сделка с прокуратурата за условна присъда

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Известният контрабандист Никола Николов, известен като Паскал, е склюлчил споразумение с прокуратурата по което е осъден на 2 години и 8 месеца условно, с изпитателен срок от 4 години. Споразумението е одобрено от съда и има сила на влязла в сила присъда. С него той се признава за виновен по три пункта и ще плати 25 000 лв. глоба .

Той е признал, че от 2022 година до 2024 година е участвал в организирана престъпна група, а в 5 случая лично е извършил контрабанда на цигари в особено големи размери, съобщи за БТВ адвокатът му Димитър Марковски.

Миналото лято Паскал беше върнат у нас от Сърбия, по разследване на закритата вече антикорупционна комисия за контрабанда на цигари.

От границата той бе закаран направо в ареста. Преди да отиде в съда, Николов бе разпитван в продължение на няколко часа в антикорупционната комисия, която водеше разследването.

Съдът обаче го пусна под гаранция от 50 000 лв., срещу което прокуратурата не протестира. А в съда стана ясно, че той е дал пред закритата вече Комисия за противодействие на корупцията (КПК) ясни и конкретни данни за извършване на контрабанда от страна баща и син Марин и Стефан Димитрови, подпомагани от бившия шеф на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, бившия финансов министър Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Първите четирима бяха обвинени заедно с Паскал за организирана престъпна група.

Той признава също, че в 5 случая лично е извършил контрабанда на цигари за търговски цели в особено големи размери – 9 482 527 лв., като са използвани документи с невярно съдържание, пише Сега.

Съучастници за това престъпление са били Стефан Димитров, Петя Банкова (като помагач) и Петър Субев – бивш директор в „Гранична полиция“. За посредствени извършители се сочат четирима души, които са останали само свидетели по делото.

На 10 юни 2023 г. през ГКПП Русе – Гюргево от България в Румъния – 450 000 кутии Marlboro за 2 610 000 лв.

На 16 декември 2023 г. през ГКПП „Калотина“ от Сърбия в България 750 500 кутии цигари MONUS на стойност 3 887 590.

На 18 февруари 2024 г. през ГКПП – Лесово от Турция в България 56 970 пакета цигари Parliament и 140 715 пакета Marlboro на стойност 1 214 937, които 2 дни по-късно са изнесени в Румъния през ГКПП Русе – Гюргево.

На 25 февруари през ГКПП Оряхово – Бекет от България в Румъния 236 000 кутии Ashima на стойност 1 770 000 лева.

Третият пункт от обвинението, по което Николов се признава за виновен, е, че от неустановена дата в края на декември 2023 г. до 3 април 2024 г., в пазарджишкото с. Црънча в съучастие със Стефан Димитров и още един посредствен извършител, останал само свидетел по делото, държал 750 500-те кутии цигари MONUS без бандерол, внесени от Сърбия.

По силата на споразумението Паскал трябва да плати и 1/6 от направените разноски в хода на досъдебното производство разходи от 79 971 лв.

Веществените доказателства, иззети по делото, остават в прокуратурата до приключването на делото и срещу останалите обвиняеми, пише още в споразумението.