Министър Янкулов : Вярно е, монополът на неконтролираната власт на прокуратурата, трябва да бъде „разбит“

Нелогично е да искам да ползвам прокуратура като „чадър/бухалка“ и в същото време да отслабвам правомощията й

В поредната анонимна статия на един от медийните рупори на правосъдното статукво действията ми на поста правосъден министър през последните вече близо два месеца са характеризирани като „последователни“, „дългосрочна линия на поведение“, започнала преди шест години, когато напуснах съдебната система, за „отслабване на държавното обвинение“.

Изключително вярно.

И въобще не е трудно да се идентифицира – говорил и писал съм много пъти за нуждата от отслабване на прокуратурата, публикувал съм дори цяла подробна концепция през в т.ч. сравнителноправен анализ за необходимата реформа на системата на наказателно правосъдие през разбиване на монопола на прокуратурата върху ключовите решения по време на досъдебната фаза на наказателния процес.

Прокуратурата като институция у нас притежава прекомерна неконтролирана и небалансирана власт върху дейностите по разследване и обвинение, която не приляга на европейска демократична държава. Когато тази прекомерна власт се упражнява задкулисно политически през единствено на книга независимата прокуратура резултата виждаме в невъзможния за отричане от никого модел за политическа употреба „чадър/бухалка“.

През последните седмици, вследствие на моите институционални действия от ден първи, беше демонстрирана нагледно абсурдността на невъзможността на правосъдната система да се „справи“ с толкова кристално ясния казус „Сарафов“, делегитимиран като ръководител на прокуратурата от морала и правото, от Върховния касационен съд, а вече и от Конституционния съд.

Невъзможност заради декларираната независимост единствено на книга.

Всичко това вече стана ясно на всички.

Надявам се да е ясно и логическото противоречие в тезата, че аз хем искам „отслабване на прокуратурата“, т.е. смяна на модела с огромната ѝ неконтролирана и небалансирана власт в наказателното правосъдие, хем „овладяването ѝ“.

Ако искам да я овладявам за използването ѝ по познатия начин на „чадър/бухалка“, няма да ми трябва „отслабена“, а със същите ѝ правомощия.

Впрочем, последователността на позициите ми е видна от години и по отношение на непропорционалното използване на държавна сила, използване на държавна сила в „сивата зона“ или за постигане на резултати, които трябва да бъдат постигнати по друг начин в една претендираща да бъде демократична държава. Това са червени линии, които аз няма да прекрача.

Могат лесно да се открият публичните ми становища по повод злополучния кратковременен арест на Бойко Борисов, например.

Така че никаква изненада не може да има защо нещо се прави или не се прави.

Действията ми са предвидими, последователни и се отчитам за тях публично.

