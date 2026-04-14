МВР е иззело 1 милион евро в хода на операциите срещу купуването на гласове, съобщи Георги Кандев

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

1 милион евро са иззети до момента от МВР в хода на всички операции срещу купуването на гласове. Това обяви във Фейсбук профила си и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

„1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността.

И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията.

Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми. Няма да има компромиси.

Не продавайте гласа си. Не позволявайте да ви превърнат в инструмент. Вашият избор не струва пари – той струва бъдеще„, написа в профила си във Фейсбук Георги Кандев.

Нова схема

Петима са задържани след разкрита нова схема за купуване на гласове, съобщи във Фейсбук профила си Георги Кандев. Той уточнява, че този път плащането става онлайн през популярна платформа за онлайн разплащане. По време на разпита задържаните са разкрили, че трябвало да открият на всеки желаещ сметка в онлайн платформата, като там се заплаща сумата от 50 евро за глас.

Сигналът по случая е получен на телефон 112. В него свидетел разказал, че няколко лица събират лични карти на хора и им дават пари, за да гласуват за конкретна партия на изборите.

„Колегите реагират бързо. Намират 7 души и два автомобила, които правят цялата организация, обясни гл„ комисра Кандев. Открити са 2050 евро в банкноти по 10, 20 и 50 евро.

Намерени са и 25 мобилни телефона, както и множество предплатени СИМ карти“, посочва още Георги Кандев.

Вчера бе задържан кметът на село Солище в община Кърджали за участие в схема за купуване на гласове за предстоящите избори в неделя.

Кметът е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия.

Двама свидетели са разпитани пред съдия и е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, а кметът остава в ареста.