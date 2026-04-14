Румен Радев: Ще свалим завинаги Борисов и Пеевски от политическата сцена, ако 80% от хората излязат да гласуват

Ще свалим завинаги Борисов и Пеевски от политическата сцена, ако 80% от хората излязат да гласуват, както се случи в Унгария. Призовавам да го направим и е крайно време.“ Това заяви пред журналисти в Асеновград лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев. Той разговаря с граждани и посети параклис „Св. св. Кирил и Методий“ в града.

Той отбеляза, че вижда как хората започват масово да се освобождават от страха, да излизат от апатията и ако всички те изразят свободно своята воля в България на изборите на 19 април, ще има решителна промяна.

„Виждам как България започва да се надига. Ние правим кампания в пълни зали и на пълни площади. За разлика от нашите опоненти, които събират в зали, и то доста по-малки, само партиен антураж и администрацията под строй. Това е много показателно. Навсякъде българите искат промяна и ние ще я постигнем“, подчертава Радев.

Той напомн, че в програмата на коалицията са описани конкретни стъпки за демонтаж на олигархичния модел от управлението, спирането на потока от финансов ресурс към него, както и за възстановяване на справедливостта и върховенството на закона.

„Нашата цел е създаване на условия за ускорен икономически растеж и освобождаване на предприемчивостта на българите, които да влагат в мечтите си и в активни икономически дейности, а не само в недвижимости“, посочи още Радев.

Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, „ПБ“, отбеляза пред Дарик радио: Ние ще спрем Пеевски и Борисов, ще им вземем бухалките.

Техните камикадзета, които в последните дни продължават да упражняват влияние върху политическия живот и институциите, продължават да им изпълнямат желанията и тормозят хората, трябва знаят, че ще има последици за тях. Ще има справедливост. Законът ще се приложи с цялата си тежест спрямо тях.