ИВСС: Дело за ревандикация на недвижим имот е продължило 17 години, близо 15 от които, в СРС

Дело за ревандикация* на недвижим имот, продължило повече от 17 години, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 276 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари – 31 март 2026 г.

От тях 143 са основателни, като 45 са по наказателни, а 98 – по граждански, търговски и административни дела, съобщи пресслужбата на ИВСС.

Делото е започнало през 2008 г. Първоинстанционното производството по гр.д. № 31139/2008 г. по описа на СРС е продължило 14 години и 11 месеца, като определението на основание чл. 140 ГПК, с което съдът се произнася по всички предварителни въпроси и насрочва съдебно заседание по делото, е постановено 11 месеца след изтичане на срока за подаване на отговор на исковата молба от ответника. Съдебното решение в това производство е постановено 9 години след изтичане на установения в чл. 235, ал. 5 ГПК 1-месечен срок.

Въззивното производството по гр.д. № 13429/2023 г. по описа на СГС е продължило 2 години, като единственото съдебно заседание е насрочено 1 година след образуване на делото, а съдебното решение е постановено 8 месеца след изтичане на установения в чл. 235, ал. 5 ГПК 1-месечен срок.

Отчетът по глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 януари – 31 март 2026 г. може да бъде прочетен на интернет страницата на ИВСС – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16 .

* Ревандикацията (ревандикационен иск) е правен иск, чрез който невладеещ собственик изисква връщане на владението върху своя движима или недвижима вещ от лице, което я владее или държи без правно основание. Това е основен способ за защита на правото на собственост, уреден в Закона за собствеността.