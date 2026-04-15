Първо ги привличат, после ги пускат

Има данни, че камионът на собствен ход е могъл да излезе от тунела. Има експертиза, която го доказва. Възникват въпросите защо в такъв случай шофьорът не е отпушил тръбата, отбивайки след нея. Водачът е запречил две ленти в тунела, трябва да се замислим защо. Това коментира в интервю по Нова в предаването „Здравей, България“ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев за камиона, който затрудни трафика на автомагистрала „Хемус“ във втория ден на Великден.

По думите му според проверка на МВР фирмата собственик на товарния автомобил е „Драма Транс 95“, чийто едноличен собственик е активист на политическа партия. „Освен това е участвал на предходни избори като член на СИК. Така че не мога да изключа версията, че камионът е политическа провокация. Целта може да бъде компрометиране на служебното правителство, а също така и пропаганда на определени партии“, допълни Дечев. И уточни, че наблюдаващият прокурор трябва да съгласува с разследващия полицай евентуално обвинение за водача на камиона.

Според министъра подозрения буди и фактът, че шофьорът е отказал безплатна пътна помощ в близост, за сметка на желанието да чака дойде такава от града на седалището на фирмата собственост. А това, от своя страна, пък е означавало чакане от 2 два часа.

По неофциална информация собственикът на камиона е от ПП ГЕРБ.

Подготвя се акция „Търговия с вот без пари“

„Имаме информация, че в следващите дни се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове, тоест търговия с вот без пари. Проверява се дали вече установените пари за изборна търговия съдържат неистински банкноти. Имаме успехи на ниски нива на купения вот, за съжаление е по-трудно да се достигне до по-високите. Някои партии се открояват, а има и такива, за които няма сигнали, както и трети с единични сигнали, които се оказват понякога и непотвърдени“, коментира още Емил Дечев.

Според него сред начините за търгуване с вот са чрез вересии, дългове, фризьорски салони, откривани са и списъци с имена на телефони.

„Процесите са толкова тежки и дълбоки, че има опити за купуване и на пълнолетни ученици, които ще гласуват за пръв път. Такъв сигнал получихме само от един район. Освен това са установявани случаи на почерпка от кмет. Всеки ден получаваме по над 100 сигнала“, обясни вътрешният министър.

За задържания ръководител на пощата в Кърджали:

Прокурор първо го привлича, после се отказва

„Прокурор от Момчилград му е написал постановление за привличане към наказателна отговорност, защото са налице извършени две престъпления. Няколко часа по-късно обаче същият магистрат е издал нов документ, в който пише, че разследването не е било всестранно, ето защо трябва да се събират още доказателства. Затова задържаният трябва да бъде разпитан като свидетел, това е изводът на прокурора от Районната прокуратура в Кърджали. Не мога да изключа външна намеса“, заяви силовият министър.

Друг случай от взаимодействието на МВР с прокуратурата

– този път в Благоевград, където е осъществен обиск на член на СИК в Разлог.

„Шестима свидетели са разпитани пред съдия, всички са признали, че един и същи човек им е предлагал пари за гласове. Трима от тях са ги взели. Все още споменатият човек не е привлечен като обвиняем. Той е много близък до общински съветник в Разлог, за когото работи.

В Плевен пък имаме добро развитие – лице, обвинено в изборни престъпления, е задържано за 72 часа. След това обаче от полицаите се прави специално искане – той да бъде изпратен в ареста, което не е необходимо“, подчерта Дечев.

Министърът изрази надежда да има повече обвинителни актове и осъдителни присъди за виновните за купен вот.

Има активирзиране срещу някои директори на ОДВР

„Има активизиране срещу някои директор на ОД на МВР. Пример е Пловдив. След висящо производство, за което му е било намекнато от апелативен прокурор, е получил призовка да се яви като обвиняем. Става дума за досъдебно производство за принуда заради командировка на служител на МВР, по което е нямало движение повече от година. Правени са намеци и за съпругата на въпросния апелативен прокурор, която е колежка на шефа на областната дирекция. Подобен пример и от ОД на МВР в Пазарджик, чийто заместник-директор е отстранен от длъжност от Районния съд“, посочи Дечев.

