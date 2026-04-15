Последно: ПРБ дължи 52 000 лв. за обвинението на бившия зам. – кмета на София Евгени Крусев за ремонта на „Граф Игнатиев“

Върховният касационен съд потвърди осъждането на ПРБ за незаконно обвинение срещу бившия зам. – кмета на София Евгени Крусев за ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ през 2018 т. Но намали с 10 000 лв обезщетението от 45 000 лв, присъдено от Софийски апелативен съд за наказателното преследаване.

Пред ВКС делото е образувано по касационни жалби на двете насрещните страни в производството – ищеца Евгени Курсев и и ответника – Прокуратура на Република България (ПРБ).

Бившият зам.- кмет на София Евгени Крусев през 2024 г. осъди прокуратурата за незаконно обвинение и близо 4-годишно наказателно производство за престъпление, което не е извършил.

Най-напред състав на СГС присъди на Крусев 35 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, законна лихва върху него и разноски за адвоктаски хонорар.

По делото за длъжностно престъпление, повдигнато от спецпрокуратурата за ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ Крусев бе окончателно оправдан през месец май 2022 г. Върховният касационен съд потвърди присъдите на Специализирания наказателен и Специализирания апелативен съд, с които той беше признат за невинен по обвинението, че през 2018 г. неправомерно е подписал допълнителни договори за ремонта на трамвайната линия на централната улица. Спецпрокуратурата го обвини също, че като възложител на ремонтни дейности през 2018 г. Крусев е нарушил служебните си задължения, като изменил договор за обществена поръчка, за да набави облага за „Джи Пи Груп“ и от това настъпили значителни вредни последици за общината (вдясно ).

Заради скандала с ремонта на столичната улица Евгени Крусев бе отстранен от работа.

След като ВКС окончателно оправда Евгени Крусев, той поиска обезещетение от съда за нанесените неимуществени вреди на репутацията м и преживени болки и страдания, които оцени в иска си на 200 000 лв.

Посочи, че след голямо медийно отразяване на случая колегите му си променили отношението и започнали да го коментират. Приятелите му също започнали да странят , не смеел да влезе в заведения, защо защото бил разпознаваем. Било му е трудно да си намери работа. Сочи и състояние на страх и негативни емоции, които е изпитвал, голямо психическо напрежение, чувство за изоставеност, бил сочен от всички за престъпник.

СГС: Обвинението е прекъснало кариерата му, но не задълго.

Преди да отсъди размера на понесените морални вреди , съдът отбелязва, че повдигнатото обвинение е прекъснало кариерата на ищеца в Столична община. Освен, че е бил освободен от заеманата от него длъжност, не е могъл в период от около 6-7 месеца да си намери работа. Съдът приема, че привличането му като обвиняме и медийното отразяване на случая, е довело до напускане на работа и го е принудило да започне друга.

От друга страна, след оправдателна присъда, работата на Крусев в частна фирма, на позиция, която не го удовлетворява в сравнение с позицията заместник – кмет, както и невъзстановяването му на предходна длъжност в Столична община, не могат да се изведат в пряка причинно – следствена връзка с незаконно повдигнатото му обвинение, тъй като наемането при определен работодател е свързано и с редица други съществени фактори, като пазар на труда, лични и професионални качества на кандидата.

Освен това, казаха съдиите, няма и правна пречка понастоящем ищецът да кандидатства за друга длъжност в администрацията на Столична община, поради което не приемат, че обвинението само по себе си е възпрепятствало кариерното развитие на ищеца в дългосрочен аспект.

СГС наблегна на факта, че длъжността, на която е работил като заместник – кмет е мандатна и свързана с политическата конюнктура, в зависимост кой кандидат е спечелил кметските избори, и не би могло да се приеме, че у ищеца съществува оправдано очакване в дългосрочен план да изгражда кариера именно на такава длъжност (в този е решение № 50072 от 23.06.2023 г. по гр. д. № 2418/2022 г., ІІІ г.о. на ВКС).

Градските съдиии компенсираха бившия зам. кмет с обезщетение в размер на 35 000 лв, което се дължи заедно заедон със законата лихва от 27 май 2022 г., – датата, на която оправдателната присъда е влязла в сила. Присъдиха му и адвокатски хонорар от 3000 лв. с ДДС вместо платената от него в размера на 15 000 лева.

АС – София бе по-великодушен

По реда на обжалването Софийски апелативен съд завиши размера на обезщетение за неимуществените вреди на 45 000 лева, като даде предимство факта, че обвинението е засегнало сериозно професионалната му реализация прекъснало е кариерата на ищеца в Столична община, където той е изпълнявал работата си като заместник. Обвинението е било за тежко престъпление (по чл. 282, ал. 2, вр. с ал. 1 НК), наказуемо с лишаване от свобода от една до осем години, а ищецът преживял стрес, срам, дистанциране от колеги и познати, потиснатост, безпокойство, несигурност, притеснения за репутацията си и бъдещета кариера.

Медийната разгласа е засилила тези усена „нарушения“ и имала за последица освобождаването му като зам. – кмет на СО и до временна загуба на работа – за срок от около 6 – 7 месеца, мотивираха се апелативните съдии.

ВКС: Размерът е необосновано висок

Според ВКС апелативните съдии „са оценили необосновано високо засягането на професионалната репутация и загубата на професионален статус“ на ищеца.

Върховинет съдии отбелязват, че наказателно производство е протекло в разумен срок (3 години, 5 месеца и 16 дни) като развило се в съдебна фаза на три инстанции – първоинстанционен съд, въззивен и касационен по обвинение за неправомерно изменение в съществени условия при реализацията на мащабен инфраструктурен ремонт на столицата по договор за обществена поръчка.

Несъмнено е, че инкриминираното престъпление попада в сферата на професионалната реализация на ищеца (зам. – кмет по транспорта на Столична община), което има значимо негативно отражение върху неимуществената му сфера, посочват те.

Но Евгени Крусев бил публична личност – т.е. лице, заемащо висша ръководна позиция в значима структурна единица (администрация), каквато е Столична община, но само по себе това не завишава стойността на моралните вреди, претърпени от незаконно обвинение, изтъква съдът.

„Обстоятелството, че рано в своя житейски път е намерил висока и престижна реализация в професията си, не може да обуслови извод, че до края на своя професионален път той ще работи единствено и само на ръководни позиции в значими предприятия или организации, в държавния или общинския сектор, което да се изрази загубата му на професионален статус в смисъла на приетото от въззивния съд и от това да произтекат значително по – големи по обем и интензитет морални вреди, обусловили определеното обезщетение“.

Съдебният състав отбелязва, че ищецът е започнал работа в строителна фирма след около половин година престой без трудова активност, а това свидетелства, че твърдяната загуба на професионален статус, е била временна, от една страна. От друга – неблагоприятното засягане на името на ищеца в професионалните среди и дискредитирането му като експерт в бранша и ръководител несъмнено му е нанесло сериозни репутационни вреди, но медиината разгласа на казуса е била неизбежна, защото е предполагала засилен обществен интерес при огласен случай за неправомерно разходването на публични средства.

Съдът отбелязва още, че в случая не са настъпили трайни и необратими промени в здравословното състояние на Крусев като резултат от неоснователното обвиняване.

Финално върховните съдии отсъждат, че за претърпяни болки и страдания от процесното незаконно обвинение, по справедливост следва да се определи обезщетение в размер на 35 000 лв. Върху главницата е отсъдена и законна лихва, която към днешна дата е в размер на 17 000 лв. от 27 май 2022 г, датата на която оправдателната присъда е влязла в сила.

Съдът отбелязва, че самото осъждане на ПРБ има репариращо действие, предвид моралния, а не имуществен характер на претендираните вреди.

Окончатателно ПРБ дължи бившия зам. – кмет обезщетение от неправомерно обвинение сумата от общо 52 000 лева.

Решението е окончателно.