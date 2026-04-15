Прокуроската колегия набързо одобри одобрения от Сарафов човек за Националното бюро в Евроджъст

De Fakto 15.04.2026 Законът Напишете коментар 91 Прегледа

Лилия Кариева

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Лилия Кариева – заместник-районен прокурор на СРП, като национален експерт в Националното бюро на Република България в Евроджъст

Тя е  командирова за период от три години, считано от 01.06.2026 г., съобщи ВСС.

Кандидатурата й е приета на набързо на днешното заседание на прокурорската колегия, без обсъждане и без проверка на подбора й, пише Сега.

Думата обаче  взима присъствалата  зам.-министърка на правосъдието Таня Радуловска, която пита –  как е протекла процедурата, имало ли е и други желаещи за поста в чужбина, наясно ли са членовете на ПК защо е предпочена прокурор Кариева, какви са били критериите и т.н.

Отговаря й  Огнян Дамянов – острие на прокурорите и председател на КАК, колкото да заяви в прав текст, че  през Комисията за атестациите и конкулсите  (КАК ) нищо не е минавало, отбелязва  Клуб Z .

Схемата  проста – от Евроджъст пратили писмо до и.ф. главния прокурор, процедурата била обявена на сайта на прокуратурата и проведена от т.нар. и.ф. главния, който изпратил избора си за подпечтване. 

Така един нелегимен орган си е направил подбор, одобил си го е и го е изпратил на Прокурската колегия, която е извън мандат, но без съмнания одобрява взетото решение от поддържания от нея нелегитимен главен прокурор.

По информация на „Сега“ за селекцията е имало и други кандидатури, включително на прокурори с по-дълъг магистратски и международен опит, какъвто Кариева няма. Според публично достъпната информация, тя е специалист в делата за домашно насилие.

Завършила право в ЮЗУ и е работила в СДВР преди да стане прокурор през 2016 г.

Наскоро правителството оттегли трите кандидатури за европейски прокурор, одобрени от кабинета „Желязково“ заради cepиoзни дeфицити пpи фopмиpaнeтo нa нaциoнaлнaтa ceдeмчлeннa ĸoмиcия зa пoдбop нa тpимaтa ĸaндидaти, cъoбщи министър Янĸyлoв.  Чeтиpимa oт тяx ca члeнoвe нa BCC c изтeĸъл мaндaт, a двaмa ca нa пoлитичecĸи длъжнocти.  Taĸa пoд cъмнeниe бе поставена  тяxнaтa лeгитимнocт пpи взeмaнe нa cъщecтвeни ĸaдpoви peшeния.

В случая с пратеника ни в “ Евроджъст“ няма нито един легитимен орган,  койта да вземе решение, а и   никой  не се вълнува от „дефицита“ :   Сарафов е с изтекъл  6-месечен срок на 21 юли 2025 г.,  ВСС е с изтекъл мандат от 3 октомври 2022 г. ,  а според европейското законодателство членове на мандатни органи с изтекъл мандат са извън контрол  и трябва да се въздържат от кадруване и не само.

Но как да им кажеш на европейците, че  у нас правото работи по различна схема –  една специфична прослойка юристи ,  завзела властта, умее  да се снишава, щом възмущението стане горещо, не отговаря да не сбърка някъде, затова си има амбразури,  пълни  системата с „проверени“ кадри и  се е мъчи с огромни заплати.  Абе, истински стоици!  В тяхната правова държава!

 

