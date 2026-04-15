Прокуроската колегия набързо одобри одобрения от Сарафов човек за Националното бюро в Евроджъст

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Лилия Кариева – заместник-районен прокурор на СРП, като национален експерт в Националното бюро на Република България в Евроджъст

Тя е командирова за период от три години, считано от 01.06.2026 г., съобщи ВСС.

Кандидатурата й е приета на набързо на днешното заседание на прокурорската колегия, без обсъждане и без проверка на подбора й, пише Сега.

Думата обаче взима присъствалата зам.-министърка на правосъдието Таня Радуловска, която пита – как е протекла процедурата, имало ли е и други желаещи за поста в чужбина, наясно ли са членовете на ПК защо е предпочена прокурор Кариева, какви са били критериите и т.н.

Отговаря й Огнян Дамянов – острие на прокурорите и председател на КАК, колкото да заяви в прав текст, че през Комисията за атестациите и конкулсите (КАК ) нищо не е минавало, отбелязва Клуб Z .

Схемата проста – от Евроджъст пратили писмо до и.ф. главния прокурор, процедурата била обявена на сайта на прокуратурата и проведена от т.нар. и.ф. главния, който изпратил избора си за подпечтване.

Така един нелегимен орган си е направил подбор, одобил си го е и го е изпратил на Прокурската колегия, която е извън мандат, но без съмнания одобрява взетото решение от поддържания от нея нелегитимен главен прокурор.

По информация на „Сега“ за селекцията е имало и други кандидатури, включително на прокурори с по-дълъг магистратски и международен опит, какъвто Кариева няма. Според публично достъпната информация, тя е специалист в делата за домашно насилие.

Завършила право в ЮЗУ и е работила в СДВР преди да стане прокурор през 2016 г.