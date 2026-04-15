Прокуроската колегия набързо одобри одобрения от Сарафов човек за Националното бюро в Евроджъст

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Лилия Кариева – заместник-районен прокурор на СРП, като национален експерт в Националното бюро на Република България в Евроджъст
В случая с пратеника ни в “ Евроджъст“ няма нито един легитимен орган, койта да вземе решение, а и никой не се вълнува от „дефицита“ : Сарафов е с изтекъл 6-месечен срок на 21 юли 2025 г., ВСС е с изтекъл мандат от 3 октомври 2022 г. , а според европейското законодателство членове на мандатни органи с изтекъл мандат са извън контрол и трябва да се въздържат от кадруване и не само.
Но как да им кажеш на европейците, че у нас правото работи по различна схема – една специфична прослойка юристи , завзела властта, умее да се снишава, щом възмущението стане горещо, не отговаря да не сбърка някъде, затова си има амбразури, пълни системата с „проверени“ кадри и се е мъчи с огромни заплати. Абе, истински стоици! В тяхната правова държава!