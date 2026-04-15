СГС отказа две очни ставки с прокурор Димитър Франтишек, но му определи трета със следователя Орхан Юсеинов

След последното заседание на 17 март т.г. , адвокатът забеляза категорични противоречия в показанията на двамата: Според Илия Златанов (протокол от 23.06.2025 г.), той е многократно е виждал Димитър Петров в кабинета на Петьо Петров в ресторант „8-те джуджета“ и в сградата на Специализираната прокуратура, където лично му е занесъл и предал документи по делото. Прокурор Франтишек категорично отказва да познава и да се е е срещал Илия Златанов.

Според съда това не важно, заяви пред журналисти адвокат Минчо Спасов, защитник на част от пострадалите по случая, след заседанието по делото.

Съдът отхвърли и искането на адвоката да бъде извършена очна ставка между прокурорите Димитър Франтишек Петров и Кирил Пейчинов отново заради разминавиня в свидетелствата на двамата пред съда.

В показанията си от 21. януари 2026 Димитър Франтишек отрича да е разговарял с наблюдаващия прокурор Кирил Пейчинов по делото за връщането на семейните ценности не на собственика им, докато Кирил Пейчинов в разпита си от 17.03.2026 г. е категоричен, че Франтишек много е бързал парите да се върнат.

Съдията е заявил, чу тези протворечия ще анализира в мотивите на съдебния акт.

Прави впечатление, че името на прокурор Франтишек Петров е като червена нишка във всеки етап от подготовката за връщането на парите (не на собственицете), иззети при обиска у семейство Златанови и отнасянето им в посока Петьо Петров – Еврото.

Съдът допусна обаче поискана от адв. Спасов трета очна ставка отново между Франтишек и следавателя Орхан Юсеинов. Прокурорът пред съда казва, че не се е обаждал на следователя, за да му каже къде по време на обиска да открият монетите.

Юсеинов обаче в показанията си по време на разследването съобщава, че именно от Франтишек е получил указания къде да търси паите, на кой етаж, в коя стая и в кое чекмедже, златните монети, открити при обиските през 2020 г.

Оказва се, че Франтишек е назначен за един от наблюдаващите прокурори по делото в деня на обиска в 11:55 ч. След това той е изпратил запитване до МВР, откъдето са му изпратили справка, в основа на която е поискал от съда разрешението за обиск.

Франтишек лично занесъл разрешението и е присъствал на обиска.

Казал е на следователя, че има оперативна информация, но в справката от МВР има само сведение, че Златанов не притежава оръжие, допълни Спасов.

Тъй като нямало никой в къщата, дал разрешение вратата да бъде разбита, макар, че по закон в подобни случаи трябва да има представител на общината и да се извика ключар.

Прокурорът влиза сам в къщата, никой не знае какво е правил вътре, а едва след това е предал на следователя съдебно разрешение за обиск.

Именно по това дело бившата съпруга на следовятеля – беглец Любена Павлова заяви пред съда, че с Мариян Маринов, бpaт нa вътpeшния миниcтъp Mapин Mapинoв от ГЕРБ, paбoтeщ ĸaтo шoфьop нa Πeпи Eвpoтo, зaнecли „пpидoбивĸaтa“ нa Πeтьo зa paзпpeдeлянe нa пopциитe. Toй й нapeдил oт oбщoтo ĸoличecтвo злaтни мoнeти дa oтдeли двe ĸyпчини – eднaтa oт пeт ĸилoгpaмa, дpyгaтa oт eдин. Eднaтa ĸyпчинa e билa зa бившия глaвeн пpoĸypop Ивaн Гeшeв, a дpyгaтa зa „Mитĸo“. Πo-ĸъcнo Πaвлoвa дoпълни, чe Mитĸo e бил пpoĸypop.

Петьо Петров е обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като все още се издирва с Европейска заповед за арест. То бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г., чрез използване на неистински документи, Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.