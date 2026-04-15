Янкулов разпореди проверка за смъртта на човек от катастрофа, предизвикана от охранител на Сарафов

Разследване на платформата „Извън ефир“
Министърът на правосъдието Андрей Янкулов възложи днес проверка в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) относно служебното правоотношение на заместник главния директор на ГДО Деян Димитров.
Проверката се отнася до обстоятелства, свързани с информация, разпространена в публичното пространство чрез журналистическо разследване на платформата „Извън ефир“.
Тя е възложена на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на правосъдието. Резултатите трябва да му бъдат представени до 24 април т.г.
Сред задачите на инспекцията е да се изясни наличието на данни в ГДО относно станалите публично известни обстоятелства от журналистическото разследване.
Ще се търси и отговор на въпроса налице ли са данни за поведение, несъвместимо с изискванията на Етичния кодекс на държавните служители в системата на ГДО.
Министър Янкулов е изпратил и писмо до Софийска градска прокуратура (СГП) за информация относно пътно-транспортното произшествие, визирано в разследването на медията, с оглед изясняване на поведението на служителя на ГДО. СГП е запитана и за наличието на евентуално нарушение на вътрешните правила за разпределение на преписките в прокуратурата предвид заместването на наблюдаващия прокурор, твърдяно в медийната публикация.
По случая е образувано дело, което се води в районната прокуратура на София. След смъртта на пострадалия обаче материалите са прехвърлени в градската, тъй като заради настъпилата смърт случаят се квалифицира като по-тежък.
И именно в градската прокуратура делото е прекратено от прокурор Виолета Танаицова, която не е наблюдаващият прокурор. В деня, в който материалите са внесени в прокуратурата, наблюдаващият прокурор отсъства. Затова делото е разпределено от зам.-шефа на градската прокуратура Вихър Михайлов. Танаицова прекратява разследването на следващия ден. Не се знае с какви мотиви е прекратено разследването. На този етап от прокуратурата не са коментирали случая..
Деян Димитров е бил охранител на Борислав Сарафов.
Разследването неизменно опира до „Осемте джудежата“.
