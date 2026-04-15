Янкулов разпореди проверка за смъртта на човек от катастрофа, предизвикана от охранител на Сарафов

Разследване на платформата „Извън ефир“

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов възложи днес проверка в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) относно служебното правоотношение на заместник главния директор на ГДО Деян Димитров.

Проверката се отнася до обстоятелства, свързани с информация, разпространена в публичното пространство чрез журналистическо разследване на платформата „Извън ефир“.

Тя е възложена на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на правосъдието. Резултатите трябва да му бъдат представени до 24 април т.г.

Сред задачите на инспекцията е да се изясни наличието на данни в ГДО относно станалите публично известни обстоятелства от журналистическото разследване.

Ще се търси и отговор на въпроса налице ли са данни за поведение, несъвместимо с изискванията на Етичния кодекс на държавните служители в системата на ГДО.

Министър Янкулов е изпратил и писмо до Софийска градска прокуратура (СГП) за информация относно пътно-транспортното произшествие, визирано в разследването на медията, с оглед изясняване на поведението на служителя на ГДО. СГП е запитана и за наличието на евентуално нарушение на вътрешните правила за разпределение на преписките в прокуратурата предвид заместването на наблюдаващия прокурор, твърдяно в медийната публикация.

