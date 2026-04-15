Янкулов разпореди проверка за смъртта на човек от катастрофа, предизвикана от охранител на Сарафов

De Fakto 15.04.2026 Законът

Разследване на платформата „Извън ефир“

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов възложи днес проверка в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) относно служебното правоотношение на заместник главния директор на ГДО Деян Димитров.

Проверката се отнася до обстоятелства, свързани с информация, разпространена в публичното пространство чрез журналистическо разследване на платформата „Извън ефир“.

Тя е  възложена на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на правосъдието. Резултатите трябва да му бъдат представени до 24 април т.г.

Сред задачите на инспекцията е да се изясни наличието на данни в ГДО относно станалите публично известни обстоятелства от журналистическото разследване.

Ще се търси и отговор на въпроса налице ли са данни за поведение, несъвместимо с изискванията на Етичния кодекс на държавните служители в системата на ГДО.

Министър Янкулов е изпратил и писмо до Софийска градска прокуратура (СГП) за информация относно пътно-транспортното произшествие, визирано в разследването на медията, с оглед изясняване на поведението на служителя на ГДО. СГП е запитана и за наличието на евентуално нарушение на вътрешните правила за разпределение на преписките в прокуратурата предвид заместването на наблюдаващия прокурор, твърдяно в медийната публикация.

Случаят е от началото на октомври 2024 г. Тогава Деян Димитров, служител в дирекция „Охрана“ на правосъдното министерство, удря с колата си 83-годишния адвокат Стефан Димитров. Инцидентът става на ул. „Иван Димитров-Куклата“ в столичния квартал „Гео Милев“. Възрастният мъж е приет в болница, а ден по-късно изписан. След това обаче състоянието му се влошава и отново е хоспитализиран. Вторият му престой в болница е повече от месец. Умира само ден след повторното изписване.

По случая е образувано дело, което се води в районната прокуратура на София. След смъртта на пострадалия обаче материалите са прехвърлени в градската, тъй като заради настъпилата смърт случаят се квалифицира като по-тежък.

И именно в градската прокуратура делото е прекратено от  прокурор Виолета Танаицова, която не е наблюдаващият прокурор.  В деня, в който материалите са внесени в прокуратурата, наблюдаващият прокурор отсъства. Затова делото е разпределено от зам.-шефа на градската прокуратура Вихър Михайлов. Танаицова прекратява разследването на следващия ден. Не се знае с какви мотиви е прекратено разследването. На този етап от прокуратурата не са коментирали случая..

Деян Димитров е бил охранител на Борислав Сарафов.

Разследването неизменно опира до „Осемте джудежата“.

По-долу случаят с автор Борис Митов: 

 

