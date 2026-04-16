Диан Василев, „посредникът“ между съдия Ивайло Йосифов и „най-влиятелния кадровик“, е командирован без срок във ВАС

Бившият и.ф. председател на Административен съд Русе Диан Василев, „посредник“ между русенския съдия Ивайло Йосифов и кадровикът Драгомир Кояджиков, е съдия от Върховния административен съд. Това се вижда от регистъра на командированите административни съдии, в който под т. 57 е посочено името на съдия Диан Василев.

Той е командирован от бившия и.ф. председател на ВАС Мариника Чернева „поради служебна необходимост“ на незаета длъжност „съдия“. Заповедтта е издадена на 23 февруари 2026 г. и в нея не е посочен срок на командировката.

Името на съдия Диан Василев се появи в публичното пространство, покрай скандала със зам. председателя на Адм. съд Русе съдия Ивайло Йосифов, който именно от него бе научил, че Драгомир Кояджиков му препорчва да не участва в конкурса за титулярен шеф, а ако се яви ще получи „нула гласа“.

В сигнала до Съдийската колегия Йocифoв разказа, че нaтиcĸът въpxy нeгo e „дoшъл нa 15 янyapи минaлaтa гoдинa“: „Бяx в ĸaбинeтa cи в cгpaдaтa нa cъдa, ĸoгaтo пpи мeн влeзe изпълнявaщият фyнĸциитe пpeдceдaтeл – cъдия Диaн Bacилeв. Бeшe oблeчeн в тoгa – oчeвиднo дoпpeди тoвa бeшe глeдaл дeлa и изглeждaшe пpитecнeн. Kaзa ми: „Ивo, имaм лoши нoвини“. Πoпитax гo ĸaĸви ca, a тoй ми oтгoвopи: „Дpaгo (бeл.peд. члeнът нa Cъдийcĸaтa ĸoлeгия нa BCC Дpaгoмиp Koяджиĸoв) ĸaзa, чe тpябвa дa ce oтĸaжeш и дa oттeглиш зaявлeниeтo cи“.

Във втори разговор го пpeдyпpeдил, че „ Кояджиков бил най-влиятелния член на СК на ВСС, който решавал кариерите на съдиите“.

По този повод Йосифов сезира купища органи за недопустим опит за натиск над съдия. Поиска публично да разкаже пред Съдийската колегия случилото с него около кандидатурата му за председател, но СК, вместо да се зарадва, че някой й има доверие, неколкократно отбегна да направи това.

На последното заседание от 24 март т.г. ,след мощна защита от Вероника Имова на “ най-влиятелния член на колегията “ , независимото мнозинство за пореден път отказа да изслуша русенския съдия и то след като го бе поканила за това, но го държа седем часа пред вратата, а той следеше на монитор какво се случва „вътре“.

„Отвън“ научи, че натиск върху него не е оказван, а искал да злепостави „колегата“ Кояджиков, на когото колегията даже трябвало да се извини „за това на което е подложен“. По-рано, на предишно заседание ярка следа остави и Дaниeлa Mapчeвa, която се противопоствави на остра пoзициятa нa CCБ срещу отлаганото изслушването на Йосифов, за която обяви, че пpaви внyшeния, „зa дa бъдe yязвeн eдин члeн нa BCC“.

Посредникът

На това последно заседание беше поканен и бившият и.ф. председател на Адм. съд Русе съдия Деян Василев, но той не присъства, казаха – бил в отпуск. Междувременно се разбра, че пред разследващите по сигнала на Йосифов за оказван натиск, Василев е съобщил различна версия. Той е заявил, че Кояджиков никога не е правил опит да откаже съдията от участие в конкурса за председател съда.

Казва и нещо повече – той сам решил да си измисли втори разговор с Кояджиков, за успокои заместника си, и без да е разговарял с кадровика, предал от негово име на Йосифов да се яви на конкурса. Звучи зашеметяващо. За първия разговор – нищо.

Тъй като досега Съдийската колегия не допусна случаят да бъде представен от самите участници в него – можем само да гадаем какви още „шеги“ са правени със съдия Ивайло Йосифов. Засега е ясен само един резултат – без срок „вестителят“ на добри новини, е командирован във ВАС.