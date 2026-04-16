МС е приел проектите за нова Антикорупционна комисия и за разследване на главния прокурор по ПВУ

Общо 466 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са застрашени заради неизпълнение на реформи, свързани с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор, коментираха на брифинг в Министерския съвет министрите Андрей Янкулов и Мария Недина. Сумата включва 357 млн. евро за антикорупционната реформа и 109 млн. евро за механизма за разследване на главния прокурор, които са част от плащанията по ПВУ от Европейската комисия, коиото са задържани по второто и третото плащане.

На днешното си заседание Министерски съвет прие два законопроекта по ПВУ, свързани именно с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор, заяви Андрей Янкулов.

Сред основните промени, подготвени от Министреството на правосъдието, са въвеждането на автоматичен или задължителен съдебен контрол върху определени прокурорски актове, въвеждането на фигурата на контролиращия прокурор, който да осъществява надзор и контрол върху дейността на главния прокурор. Променя се и начинът, по който ще се сформира новата антикорупционна комисия.

Андрей Янкулов напомни какво предвижда проекта за новата антикорпуционна комисия. „Ключовата промяна, която предвижда настоящия законопроект е в начина на сформиране на този орган, като с цел гарантиране на неговата независимост и политическа неутралност, се предвижда мнозинството в новата антикорупционна комисия да се сформира от органи, които нямат политически характер. Тоест, от общо събрание на Върховния касационен, общо събрание на Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет ще излъчат трима от петимата членове на антикорупционната комисия. Другите двама ще бъдат избрани, единият от Народното събрание, другия назначаван от президента.“