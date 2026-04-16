Проф. Пенчо Пенев: Конституционният съд се превърна в незаобиколим фактор на българската демокрация

Конституционният съд се превърна в незаобиколим фактор на българската демокрация.

Това каза в доклада си бившият министър на правосъдието, депутат от Седмото Велико народно събрание (ВНС) и съдия от Първи състав на Конституционния съд на Република България проф. д-р Пенчо Пенев. Докладът бе на тема „Спомен за началото“ и беше част от честването на Деня на българската конституция във Велико Търново. Събитието се проведе в музея „Възраждане и Учредително събрание“, където на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция. То е част и от отбелязването на 35 г. от създаването на Конституционния съд.

В началото на изказването си проф. Пенев подчерта символиката на събитието и присъствието на представители на най-висшите институции в страната. По думите му това е висока оценка за ролята и авторитета на Конституционния съд.

Той припомни, че именно в същата зала се е състояло първото тържествено заседание на Седмото Велико народно събрание, което приема Конституцията от 1991 г. Според него, въпреки острите политически спорове и противопоставяния по онова време, резултатът остава безспорен.

В изложението си проф. Пенев очерта три основни теми – дебатите около създаването на Конституционния съд, уредбата му в Конституцията и Закона за Конституционния съд, както и първите решения на институцията. Той посочи, че при изработването на българския модел са били изучавани както утвърдени европейски парламентарни демокрации като Франция, Германия, Австрия и Италия, така и държави, преодолели авторитарни режими – Испания, Португалия и Гърция.

По думите му българският Конституционен съд разполага с една от най-широките палитри от правомощия сред европейските конституционни юрисдикции. Особено значение той отдаде на правото на съда да тълкува Конституцията, както и на ролята му да разрешава институционални спорове, да се произнася по законността на избори и по конституционосъобразността на политически партии и международни договори.

Проф. Пенев отбеляза и пропуск в конституционната уредба – липсата на индивидуална конституционна жалба. Според него това е широко признат в Европа инструмент за защита на основните права и свободи, който и до днес не е въведен в пълен вид в българската система.

Специално внимание в изказването бе отделено на първия състав на Конституционния съд. Проф. Пенев подчерта значението на института на особеното мнение, приет още в началото на дейността на съда. По думите му публикуването на различните позиции не отслабва, а укрепва авторитета на институцията, защото показва прозрачност и дълбочина на правния дебат.

Той припомни и част от ранните тълкователни решения на съда, които според него остават актуални и днес – по въпроси, свързани с равенството пред закона, правомощията на служебното правителство, непосредственото действие на конституционните разпоредби и пределите на сдружаването.

В заключение проф. Пенев заяви, че Конституционният съд последователно изпълнява своята мисия от създаването си до днес. По думите му институцията се е превърнала в незаобиколим фактор на българската демокрация и на българския конституционализъм.

„Толкова незаобиколим, колкото незаобиколима е самата Конституция“, каза той.

В края на словото си проф. Пенев поздрави настоящите и бъдещите конституционни съдии, като им пожела успех и достойнство в изпълнението на тяхната „свръхотговорна мисия“.

(БТА)