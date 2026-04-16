Последни новини
Home / Законът / Конституционният съд открива честванията за 35-годишнината си във Велико Търново в Деня на Конституция

Конституционният съд открива честванията за 35-годишнината си във Велико Търново в Деня на Конституция

De Fakto 16.04.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 280 Прегледа

В музей „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново Конституционният съд на Република България ще открие поредицата от събития за 35-годишнината от създаването си с тържествено честване на Деня на българската Конституция. Снимка: БТА

В Деня на конституцията – 16 април,  Конституционният съд на Република България открива  поредицата от събития за 35-годишнината от създаването си.

Съставът на Съда ще посрещне във Велико Търново официални гости, сред които конституционни съдии с изтекъл мандат, представители на Президентството, на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и на адвокатурата и на академичните среди.

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова ще открие тържественото честване по случай 35-годишнината на Съда и Деня на българската Конституция с приветствие в музея „Възраждане и Учредително събрание“, където на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция.

Тържественото честване ще продължи с приветствени слова от президента на Република България Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Рая Назарян и министър-председателя на Република България Андрей Гюров.

Приветствия ще отправят и кметът на Община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, съдия Марио Димитров, председател на Трето отделение на ВАС от името на Върховния административен съд, председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Стефан Марчев, както и омбудсманът на Република България Велислава Делчева и председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов.

Първото от трите събития през 2026 г., с които Конституционният съд ще отбележи 35-годишнината от създаването си, е посветено на историята на Конституцията. В рамките на форума доклад на тема „Конституционализъм и Конституционен съд“ ще представи проф. д.н. Милко Палангурски от Института за исторически изследвания – БАН.

Бившият министър на правосъдието, депутат от VII Велико народно събрание и съдия от Първи състав на Конституционния съд на Република България проф. д-р Пенчо Пенев ще изнесе доклад на тема „Спомен за началото“.

Доклад на тема „Конституцията между дължимото и реалното“ ще представи конституционният съдия проф.  Янаки Стоилов, който беше  секретар на Конституционната комисия в VII Велико народно събрание.

About De Fakto

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване