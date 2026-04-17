Андрей Гюров: Докато работехме по сигнали на гражданите, прокуратурата е действала срещу нас по сигнали на бухалките

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров в профила си във Facebook.

По думите му прокуратурата е действала по сигнали от жълти медии.

В обръщението си към българите Гюров казва, че прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР.

„Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките“, отбелязва той.

И аз питам: Кой го разпореди? Защо сега? И какво иска да постигне?“, пита той.

Преди 2 дни Гюров заедно с правосъдния министър Янкулов и вътрешния министър Емил Дечев съобщиха, че прокуратурата не съдейства на мерките на МВР срещу купуването на гласове и често прекратява производството срещу арестуваните купувачи.

Остава един ден до решението дали страховете и зависимостите ще говорят вместо нас, или ние ще ги победим със своя глас, изтъква Андрей Гюров.

В дните, когато ние следим изборите да не бъдат опорочени на улицата, срещу нас се води битка по кабинетите. Кабинети, заемани от хора, които нямат място там по Конституция.

Кабинети, заемани от хора, известни със споделените си пътувания с брокера на правосъдието Петю Еврото, посочва премиерът.

През последния месец видяхме две Българии. Едната – на брокерите, на списъците и на пачките в пояси. България, в която някой иска да купи бъдещето на цената на един обяд.

И другата България – на хората, които не замълчаха, които подадоха сигнали, които отказаха да се продадат.

Според Андрей Гюров, сигналите са 250% повече от миналите избори.

Той припомня и действията на служебното правителство за осигуряване на честността на вота – гласуване с паравани, крачка към истинска достъпност чрез приложение за хората с увредено зрение, както и залавянето на близо милион и половина евро преди да захранят мръсната машина за узаконяване на демокрацията.

„360 души бяха задържани. прокуратурата са предадени 40 човека с имунитет, които търгуват с гласове. Четиридесет! Хора, които искат да бъдат или вече са народни представители. Хора, които искат да пишат законите на България“, изтъква още Гюров.