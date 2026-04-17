Министър Дечев: Във Варна МВР разкри ОПГ и иззе 200 000 евро за купуване на гласове с участие на общински съветник

Изглежда колегите в МВР „не са се прибрали“, както неотдавна призова ръководството на МВР, а прочистването на мръсната дейност на купувачите на гласове, продължава.

Във Варна са иззети 200 000 евро за купуване на гласове в пликове, съдържащи лични данни за граждани, съобщи във Фейсбук вминистър Емил Дечев. В това ОПГ участва и общински съветник на български граждани от област Варна, каза той. Образувано е дисъдебно производство.

Министърът определи разбиването на Организирана престъпна група във Варна като най-големия успех на МВР до момента.

Във Велико Търново при регулярна проверка е спрян лек автомобил, управляван от лице с имунитет, като кандидат за депутат.

В автомобила отново са открити пари и списъци с лични данни на български граждани. В леката кола е пътувал и многократно осъждан мъж.

Преписката е изпратена на Софийска градска прокуратура, защото само тя има компетентност да прецени дали да образува досъдебно производство срещу лица с имунитет“, каза служебният министър. Министърът специално поздрави полицаите от Варна и Велико Търново. Подготвили сме някои изборни изненади за хората, които все още не са се вслушали в нашите призиви и съвети да не извършват нарушения на закона, да не извършват престъпления, свързани с изборния процес, каза Дечев по-късно в Плевен . Това стана в отговор на въпрос на БТА има ли конкретни мерки, които ще предприеме полицията за опазване на обществения ред и сигурност в плевенското село Буковлък в изборния ден на 19 април, където се намира и една от най-големите изборни секции в Плевенска област. По разбираеми причини тези наши МВР изненади няма да ги споделя, допълни Дечев. Служебният министър представи данни за получените сигнали за изборни нарушения и престъпления към днешната дата конкретно за територията на Областната дирекция на МВР в Плевен. Близо 2100 сигнала за изборни нарушения са постъпили до момента, съобщи министър Емил Дечев.