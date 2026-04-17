Отчет на АС – Варна за 2025 г. : Повече дела, по-голям брой решени в кратки срокове и по-добри резултати от касационната проверка

Подобрение в основните показатели за оценка на правораздавателната дейност през изминалата година показва Годишният отчетен доклад на Варненския апелативен съд, който беше представен от председателя на институцията Марин Маринов.

Ръководителите на Гражданското, Търговското и Наказателното отделение Милен Славов, Анета Братанова и Янко Янков анализираха данните. Гости на общото събрание бяха председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, заместник-председателите Лада Паунова и Мими Фурнаджиева, членът на ВСС Атанаска Дишева. Присъстваха административните ръководители на шестте окръжни съдилища в региона, на Апелативна прокуратура – Варна Красимир Конов и председателят на Варненската адвокатска колегия Тодор Касабов.

В Апелативен съд – Варна през миналата година са постъпили повече дела от 2024 г. – общо 1689, сочи докладът. Причината е увеличеното постъпление в окръжните съдилища в апелативния район. Средно месечно са постъпвали по 140 дела. Впечатление прави нарасналият брой граждански дела – със 122 повече от 2024 г., когато са били 598. Броят на търговските производства е намалял незначително до 549, а този на наказателните се запазва – 429. В процентно отношение най-много са гражданските – 42, търговските съставляват 32.5 на сто, а наказателните – 26%.

Данните по показателя „свършени дела“ също отбелязват увеличение – на месец съдиите от Апелативния съд са решавали общо 145 дела. Решените в 3-месечен срок са 74%. В законовите срокове са свършени близо 91% от производствата.

Увеличава се и качеството на правораздаване, съобразно резултатите от касационна проверка. Недопуснати до обжалване са 81.5% от съдебните актове. Частично отменени и изменени са актовете по едва 26 дела – 7.4%, което показва по-добри резултати от предходните две години. Данните за 3-годишния период са сходни, което е индекс за устойчив висок професионализъм на съдиите. Сред петте апелативни съдилища в страната, Варненският е на трето място по натовареност.

При гражданските дела най-много са тези по законите за конфискуване на незаконно придобито имущество и противодействие на корупцията – 44, 38 са за деликтна отговорност, следвани от тези за вреди, причинени от органи на властта – 37.

И Гражданското, и Търговското отделение констатират увеличение на броя на проведените заседания, както и по-голяма фактическа и правна сложност. Търговските съдии отчитат най-много дела – 81% с предмет спорно материално право, произтичащо от търговски сделки. Близо 44 % от всички постъпили въззивни дела са свързани с искове по Кодекса за застраховането. От наказателните дела най-много са за тежки пътни произшествия – 24. Нарко престъпленията са предмет на 14 дела от общ характер, което е четирикратно увеличение в сравнение с предходната година. 10 дела са за убийство.

В почти всички окръжни съдилища в апелативния район са постъпили повече дела в сравнение с предходните две години. В окръжните съдилища в Североизточна България броят им е над 11 800, в районните – над 59 800 дела, или общо над 71 600.

Медиите в региона регулярно поместват статии на съдебна тематика – публикациите са над 4 580. Засилен се запазва интересът на потребителите към публикациите във Фейсбук. Съдилищата от апелативния регион продължават усилията си за това младите хора да получат правни познания и точна информация за правоприлагането. Срещите на съдии от Апелативния съд с ученици по теми, свързани с нарко престъпленията и пътната безопасност обхванаха над 700 деца. В региона в активната образователна дейност на съдилищата бяха включени над 5 200 млади хора, които добиха нови правни и житейски познания от магистратите.

На база данните в годишния доклад председателят на съда Марин Маринов констатира подобрение в основните показатели и благодари за професионалната работа на съдиите и съдебните служители. Той очерта и приоритетите за 2026 г.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова коментира: „Зад всяка една от сухите цифри стои високият професионализъм на екипа и на всеки от Вас като индивидуалност. А професионализмът е най-мощното оръжие в неспокойни времена като настоящите – тест за нашата издръжливост и почтеност“. Съдия Захарова адмирира съдилищата в региона за мъдрия поглед в бъдещето чрез работата с младите хора, която демонстрира ясно съзнание на съдиите за социалната им отговорност.

„Поздравявам гражданските съдии за страхотните резултати. Ние се стремим към това да доближим закона до хората, да повишим усещането им за справедливост“, отбеляза ръководителят на Гражданската колегия Мими Фурнаджиева.

„Изключително високи са резултатите в наказателното отделение. А наказателното правораздаване е в контекста на изменения и в двата закона – НК и НПК. От тази гледна точка да осмислим и прилагаме разумно закона е предизвикателство. Бъдете смели и независими!“, бе апелът на ръководителя на Наказателната колегия във ВКС Лада Паунова.

Представителят на ВСС Атанаска Дишева приветства екипа за устойчивата, последователна и целенасочена работа, включително по отношение на комуникацията с обществеността. „Когато от ранна възраст учениците се срещат със съдии и последователно получават информация за работата на съдебните институции, резултатът в бъдеще е по-добро разбиране за функционирането на съда и прилагането на законите“.

Представителите на съдилищата, прокуратурата и адвокатурата приключиха форума с оживена дискусия за справедливостта и доверието на гражданите в съдебната власт.