Пълно мълчание от прокуратурата за прекратеното дело за смъртта на мъж, блъснат от бивш охранител на Сарафов

Ние виждаме едно пълно мълчание от страна на институцията прокуратура за това какво всъщност се е случило в хода на това наказателно производство и по-важното – как то е било финализирано при тези изключително смущаващи данни, които бяха изнесени от вашите колеги. Това каза на брифинг в Министерския съвет служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов относно журналистическо разследване на платформата „Извън ефир“ за пътнотранспортно произшествие, по което за потенциален причинител е сочен бил бивш охранител на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Янкулов възложи проверка в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) относно служебното правоотношение на заместник главния директор на ГДО Деян Димитров. Тя трябва да установи обстоятелствата, от огласеното в публичното пространство журналистическо разследване на платформата.

Служебният министър на правосъдието каза, че за него такова мълчание е необяснимо от гледна точка на принципите на добро управление и базисния морал, но, за съжаление, е често срещано. Не е изолиран случай, когато се разкриват потенциални действия, извършени в хода на наказателни производства, които будят много сериозно професионално и обществено притеснение, но не срещат никакъв коментар от институцията, която би трябвало да се отчита публично.

Андрей Янкулов каза, че при корупционните престъпления често няма кой да инициира съдебен контрол. По думите на служебния министър така се стига до спиране на по-нататъшния ход на наказателното производство вследствие на решение на прокурора, което не може да бъде проверено от никой независим орган, защото няма кой да инициира въпросния съдебен контрол.

В случая наказателното производство е водено от Софийската градска прокуратура за причиняване на смърт на пешеходна пътека и е прекратено от самата Софийска градска прокуратура. Съдебен контрол върху това прекратяване не е осъществен, каза Янкулов.

Той допълни, че близките на починалия по някаква причина не са знаели за прекратяването на наказателното производство и не са инициирали съдебен контрол. Така решението на прокурора да прекрати производството се взема на тъмно, никой не бива уведомен за него и неговата правилност не може да бъде проверена от независимия съд.

Резултатът в никакъв случай не е добър за правосъдието, каза още служебният министър на правосъдието.

Надявам се, народните представители ще тези предложенията, които сме предложили, за да се даде възможност за контрол върху дейностите, които се извършват в досъдебното наказателното производство, които към момента, не се контролират достатъчно добре и резултатът е видим за всички ни, заяви Янкулов.