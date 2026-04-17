„Тренд“, „Мяра“, „Алфа рисърч“: пет сигурни партии в следващия парламент, три на ръба на бариерата

Три социологически агенции – „Тренд“, „Мяра“, „Алфа рисърч“ огласиха в петък последните си предизборни изследвания.

Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание, а три са на ръба на бариерата. Предизборната кампания леко повишава активността, според проучване на „Тренд“, изпратено до медиите.

Оттам добавят, че не регистрират структурна промяна в електоралните нагласи в последния един месец.

„Прогресивна България“ остава лидер с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас.

Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%.

Битката за третото място остава оспорвана, като ПП-ДБ (11,2%) запазва крехка преднина пред ДПС (10,2%). Петата позиция остава за „Възраждане“ с 7,1% сред гласуващите, според проучването.

И трите агенции дават 4% на БСП, но по-висока активност ще изложи на риск тяхното представителство, предупреждават от Тренд.

За „Сияние“ са декларирали подкрепа 3,9% от гласуващите, МЕЧ също остава близо до бариерата с 3,7%.

В подредбата следват „Има такъв народ“ (2,1%), „Величие“ (1,7%), „Алианс за права и свободи“ (1,6%) и „Синя България“ (1%).

3 милиона и 200 хиляди пълнолетни български граждани са декларирали участие на предстоящите предсрочни парламентарни избори – това е повишаване с около 100 хиляди души спрямо последното проучване, реализирано непосредствено преди началото на предизборната кампания, казват от „Тренд“.

Изследването се провежда само на територията на страната, като вотът от чужбина би могъл да внесе определени промени в електоралната картина, уточняват от „Тренд“.

Според „Мяра“ ако изборите бяха в първата половина на април, декларативната подкрепа за определена партия, коалиция или кандидат, изглежда както следва:

„Прогресивна България“ би спечелила 34,6% от гласовете; ГЕРБ-СДС – 18,5%; ПП-ДБ – 11,4%;

ДПС – Ново начало – 9,1%; „Възраждане“ – 7,4%.

„БСП-Обединена левица“ би била на самия ръб за влизане в бъдещото Народно събрание с 4%,наблизо са „Сияние“ и МЕЧ – съответно с 3,6% и 3,5%. „Величие“ би имало 2,2%, АПС – 1,9%, а ИТН биха получили 1,4% от гласовете.

Данните са от национално представително изследване на социологическата агенция „Мяра“ за Българското национално радио.

Социолозите от агенцията отбелязват, че това е моментна снимка на електоралните нагласи, като стотици хиляди българи тепърва ще вземат решение за кого ще гласуват.

Според „Алфа рисърч“ шест партии влизат в 52-рия парламент:

Прогресивна България с 34,2%, ГЕРБ-СДС с 19,5%, ПП-ДБ с 11,6%, ДПС – Ново начало с 9,4%, „Възраждане“ с 5,8%. Според данните на тази агенция, представени пред bTV, БСП прескача бариерата и получават 4%.

Според Боряна Димитрова ножицата между Прогресивна България и ГЕРБ-СДС се разтваря и разликата между тях вече е почти 15%.

Под 4-процентната бариера за влизане в парламента остават „Сияние“ с 3,2%, „Величие“ с 2,9%, МЕЧ с 2,8%, „Има такъв народ“ с 1,7%, АПС с 1,3%, „Синя България“ с 1%.