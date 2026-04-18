438 кандидати полагат писмен изпит за заемане на 30 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища

De Fakto 18.04.2026

В четири учебни зали на ректората на Технически университет – София, се провежда писменият изпит  конкурс на Съдийскат колегия за заемане на 30 длъжности „младши съдия“ в 20 окръжни съдилища, съобщи ВСС.

За конкурсни са обявени 16 длъжности в Софийския градски съд, по две длъжности в окръжните съдилища във Варна, Пловдив и Хасково и по една – в окръжните съдилища в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Плевен, София и Стара Загора.

В 09,00 ч., в зала № 1151, в присъствието на членовете на конкурсната комисия и на кандидати от четирите учебни зали, се изтеглиха казусите по гражданскоправни и наказателноправни науки, както и тестът по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека, които кандидатите ще решават. Писменият изпит продължава 5 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и раздаване на казусите и теста.

Кандидатите, получили оценка не по-ниска от „много добър – 4,50“, както на казуса, така и на теста, ще бъдат допуснати до устен изпит.

Резултатите ще бъдат обявени на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на страницата му в интернет в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия

