Предизборно: ЦИК напомня ключова забрана за оповестяване на екзитпол преди 20 часа на 19 април

De Fakto 18.04.2026 Законът Напишете коментар 130 Прегледа

Приключи  предизборната кампания, а днес,  събота,  е ден за размисъл. В неделя гласуването започва в 7 часа и приключва в 20 часа. Ако в вечерта пред изборното помещение има избиратели, които не са гласували, само те се допускат, като гласуването продължава най-късно до 21 часа.

Тази година не се наблюдава  масова смяна на членове на СИК. Прави впечатление, че партиите и коалициите се въздържат да правят смени, коментира председателят на ЦИК Камелия Нейкова в ефира на NOVA.

Тя  допълни, че към момента няма сигнали за  секции, които няма да отворят.

Председателят на ЦИК коментира случая от Шумен за дефектни хартиени бюлетини, печатни грешки и несъответствие на бюлетина и отрязък.

Отпечатан е изцяло нов тираж за изборен район Шумен и той ще пристигне в събота в районната администрация. Дефектните бюлетини ще бъдат върнати на печатницата на БНБ, ще присъстват представители на Министерството на финансите, а дейността ще се осъществи на територията на Шумен“.

В Добрич също е имало такива несъответствия и по същата процедура ще бъдат предоставени нови бюлетини. Тя каза, че тепърва ще се установява каква е причината за тези проблеми.

Председателят на ЦИК подчерта, че „ако има бюлетина с фабричен дефект – зацапване, ако тя е попълнена правилно, гласът се счита за действителен“.

На този етап няма сигнали за повредени по пътя машини на гласуване, каза Нейкова.

„Снощи в 22:00 ч. всички машини за страната – 9354, бяха инсталирани. Те вече се транспортират“, обясни още тя.

Забрана за публикуване на екзитпол пред 20 ч,

На 19 април, в изборния ден, на медийните доставчици и социологическите агенции е забранено да разпространяват и публикуват резултати от социологически проучвания, известни като екзитпол, преди 20 часа. Това важи и за профилите в социални мрежи като Фейсбук, X (Туитър), Вайбър, Ютюб, Тик-ток и други. Забраната е посочена в Изборния кодекс, за да осигури равнопоставеност и честност в изборния процес.

Според разпоредбите на Изборния кодекс, извършването на социологически проучвания през изборния ден е отговорност на регистрираните в ЦИК социологически агенции. Отговорността за предоставяне на междинни данни, заедно с медийните платформи, е на тези агенции, които трябва да се придържат към правилата за оповестяване на данни.

Общественият съвет на ЦИК призовава петте агенции, регистрирани в комисията — Алфа Рисърч, Галъп Интернешънъл Болкан, Маркет Линкс, Мяра и Тренд, да поемат публично ангажимент да не разпространяват данни, които могат да нарушат закона. Ако такъв ангажимент бъде поет, всякакви данни, публикувани преди 20 часа, ще бъдат считани за ненадеждни, тъй като няма да могат да бъдат резултати от реални екзитполови проучвания.

Вот извън страната

Централната избирателна комисия уведомява всички избиратели, които на 19 април 2026 г. желаят да гласуват извън страната, че имат право да гласуват в която и да е секция извън страната независимо от това дали са подали заявление за гласуване.

Единственото условие е избирателят да подаде пред секционната избирателна комисия декларация (Приложение № 28-НС от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Сигнали за незаконно съдържание онлайн по време на изборите

Централната избирателна комисия и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) уведомяват, че по време на предизборна кампания и в изборния ден, гражданите могат бързо да реагират, когато попаднат на подвеждаща информация, забранена агитация, злоупотреба с профили или друго потенциално незаконно незаконно съдържание в интернет, като подадат сигнал директно към платформата, където е публикувано съдържанието, съобщава ЦИК.

Комисията за регулиране на съобщенията, като Координатор по Акта за цифровите услуги (DSA) за България, напомня, че най-бързият начин за действие е подаването на сигнал, чрез официалните инструменти на платформите:

Meta (Facebook и Instagram)

https://www.facebook.com/help/reportlinks

https://help.instagram.com/165828726894770

Google / YouTube

https://support.google.com/youtube/answer/2802027

TikTok

https://www.tiktok.com/safety/en/tools-and-guides/reporting

https://www.tiktok.com/legal/page/global/reporting-illegal-content/bg

X:

http://help.x.com/bg/forms/dsa

Подадените сигнали се обработват според вътрешните правила на платформите и изискванията на Регламент (ЕС) 2022/2065 – Акт за цифровите услуги (DSA), напомня ЦИК

 Стъпка по стъпка как се гласува  с машина

 

Председателят на Централната избирателна комисия показа пред БНТ  стъпка по стъпка как се гласува с машина.

Тя обясни, че избирателят поставя с този чип нагоре, в слота в долната част на машината, картата, с леко щракване, за да може да се зареди електронната бюлетина.

След като избирателят е решил за кого ще гласува, в случай аз ще отбележа „не подкрепям никого“, за да не се разбира, че се прави агитация, с бутон преглед избирателят може да прегледа своя избор. Ако е сигурен, че това е окончателният му вот, с бутон „преглед“ преглежда още веднъж и с бутон „гласуване“ – гласува, поясни Нейкова.

Отпечатва се електронната бюлетина, изчаква се звуковия сигнал, за да сме сигурни, че бюлетината ще се отпечата напълно. Избирателят преглежда своя вот, сгъва бюлетината с текста навътре, взима картата от машината, връща я на секционната избирателна комисия, подава на СИК сгънатата бюлетина за поставяне на един печат, пуска машинната бюлетина в избирателната кутия за бюлетини от машинно гласуване. След това се подписва в избирателния списък, взема личните си документи и напуска изборното помещение.

 

Проверете също

Янкулов и Кандев – проверявани, след края на изборния ден Дечев обявява партиите – шампиони по купуване на гласове

Съвсем  в реда на нещата е прокуратурата да проверява мен чрез ДАНС по свободните съчинения …

438 кандидати полагат писмен изпит за заемане на 30 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища

В четири учебни зали на ректората на Технически университет – София, се провежда писменият изпит  …

