Предизборно: ЦИК напомня ключова забрана за оповестяване на екзитпол преди 20 часа на 19 април

Според разпоредбите на Изборния кодекс, извършването на социологически проучвания през изборния ден е отговорност на регистрираните в ЦИК социологически агенции. Отговорността за предоставяне на междинни данни, заедно с медийните платформи, е на тези агенции, които трябва да се придържат към правилата за оповестяване на данни.

Общественият съвет на ЦИК призовава петте агенции, регистрирани в комисията — Алфа Рисърч, Галъп Интернешънъл Болкан, Маркет Линкс, Мяра и Тренд, да поемат публично ангажимент да не разпространяват данни, които могат да нарушат закона. Ако такъв ангажимент бъде поет, всякакви данни, публикувани преди 20 часа, ще бъдат считани за ненадеждни, тъй като няма да могат да бъдат резултати от реални екзитполови проучвания.

Вот извън страната

Централната избирателна комисия уведомява всички избиратели, които на 19 април 2026 г. желаят да гласуват извън страната, че имат право да гласуват в която и да е секция извън страната независимо от това дали са подали заявление за гласуване.

Единственото условие е избирателят да подаде пред секционната избирателна комисия декларация (Приложение № 28-НС от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Сигнали за незаконно съдържание онлайн по време на изборите

Централната избирателна комисия и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) уведомяват, че по време на предизборна кампания и в изборния ден, гражданите могат бързо да реагират, когато попаднат на подвеждаща информация, забранена агитация, злоупотреба с профили или друго потенциално незаконно незаконно съдържание в интернет, като подадат сигнал директно към платформата, където е публикувано съдържанието, съобщава ЦИК.

Комисията за регулиране на съобщенията, като Координатор по Акта за цифровите услуги (DSA) за България, напомня, че най-бързият начин за действие е подаването на сигнал, чрез официалните инструменти на платформите:

Meta (Facebook и Instagram)

https://www.facebook.com/help/reportlinks

https://help.instagram.com/165828726894770

Google / YouTube

https://support.google.com/youtube/answer/2802027

TikTok

https://www.tiktok.com/safety/en/tools-and-guides/reporting

https://www.tiktok.com/legal/page/global/reporting-illegal-content/bg

X:

http://help.x.com/bg/forms/dsa

Подадените сигнали се обработват според вътрешните правила на платформите и изискванията на Регламент (ЕС) 2022/2065 – Акт за цифровите услуги (DSA), напомня ЦИК