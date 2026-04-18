Янкулов и Кандев – проверявани, след края на изборния ден Дечев обявява партиите – шампиони по купуване на гласове

Ръководните фактори в прокуратурата обаче ми се струва, че имат големи притеснения за нещата, които са творили и продължават да творят.
Притеснения от проверки аз нямам никакви .
Това написа във Фейсбук профила си правосъдният министър Яндрей Янкулов.
Повод за това стана съобщението на служебния премиер Андрей Гюров вчера, че той, министрите му и главният секратер на МВР са били обект на проверки от страна на градска прокуратура по сигнали на „жълтите“ медии.
„Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките“, отбеляза Гюров
“ Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас“, това написа по същия повод и.д. гл. секретар на МВР Георги Кандев.
„Излезте и гласувайте. Масово. Свободно. Без страх. Гласът ви е по-страшен за крадците на гласове от всяка акция. По-тежък от всеки подготвен плик с пари и тетрадки с вересии. Изборът е ваш“, посочи той.
През последните два месеца аз и екипът ми направихме всичко по силите си, за да защитим най-важното – правото на свободен глас и провеждането на честни избори“, призова Кандев.
Министър на вътрешните работи Емил Дечев потвърди намерението си веднага след края на изборния ден да обяви политическите формации, които са били най-активни в купуването на гласове.
„Когато стане 20:01 на изборния ден, ще кажа кои са шампионите, кой е сребърният и бронзовият медалист“, заяви Дечев в пред „Дойче Веле“.
Досега вътрешното министерство е конфискувало над 1,2 млн. евро и е задържало повече от 360 души при специализирани операции в страната. Според министъра откритото количество е само малка част от паричните потоци за купуване на гласове.
Дечев обяви, че полицията е предала на Софийската градска прокуратура преписките за около 50 души с имунитет и данни, че участват в изборни престъпления, но досега няма информация за образувани досъдебни производства срещу тези лица или привличането им като обвиняеми.
„Преписките са изпратени на Софийска градска прокуратура и за момента нямаме информация дори за едно от тези лица да има образувано досъдебно производство и да е издадено постановление за привличането му като обвиняем“, заяви вътрешният министър.
Дечев коментира, че не е изненадан от мащаба на този „бизнес“, от заловените на 1 200 000 евро и от над 370-те задържани. Той е убеден, че това е само малка част. „Теоретично е невъзможно да задържим всичко“, казва той.
Служебният министър обясни, че контролираният вот се предотвратява много по-трудно от купения и е по-труден за разследване.
„Противодействието срещу него има успехи, когато има вътрешни хора, които са готови да съдействат. Много по-лесно се противодейства на такъв тип вот от редовно правителство, което е имало четири години време, за да осигури достатъчно добре полиция, да обезпечи заподозрените лица, така че да може, когато наближи изборният процес и датата на изборите, оперативно органите да са достатъчно добре подготвени – както с агентура, така и със специални разузнавателни средства и вътрешни хора, които да са готови да дадат информация, да им се осигури защита като свидетели“, изтъкна Дечев и подчерта, че за всичко това е нужно и съдействието на прокуратурата.