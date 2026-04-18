Янкулов и Кандев – проверявани, след края на изборния ден Дечев обявява партиите – шампиони по купуване на гласове

„Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките“, отбеляза Гюров

Повод за това стана съобщението на служебния премиер Андрей Гюров вчера, че той, министрите му и главният секратер на МВР са били обект на проверки от страна на градска прокуратура по сигнали на „жълтите“ медии.

Ръководните фактори в прокуратурата обаче ми се струва, че имат големи притеснения за нещата, които са творили и продължават да творят .

Съвсем в реда на нещата е прокуратурата да проверява мен чрез ДАНС по свободните съчинения на Блик,

“ Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас“ , това написа по същия повод и.д. гл. секретар на МВР Георги Кандев. „Излезте и гласувайте. Масово. Свободно. Без страх. Гласът ви е по-страшен за крадците на гласове от всяка акция. По-тежък от всеки подготвен плик с пари и тетрадки с вересии. Изборът е ваш“, посочи той. През последните два месеца аз и екипът ми направихме всичко по силите си, за да защитим най-важното – правото на свободен глас и провеждането на честни избори“, призова Кандев.

Министър на вътрешните работи Емил Дечев потвърди намерението си веднага след края на изборния ден да обяви политическите формации, които са били най-активни в купуването на гласове.

„Когато стане 20:01 на изборния ден, ще кажа кои са шампионите, кой е сребърният и бронзовият медалист“, заяви Дечев в пред „Дойче Веле“.

Досега вътрешното министерство е конфискувало над 1,2 млн. евро и е задържало повече от 360 души при специализирани операции в страната. Според министъра откритото количество е само малка част от паричните потоци за купуване на гласове.

Дечев обяви, че полицията е предала на Софийската градска прокуратура преписките за около 50 души с имунитет и данни, че участват в изборни престъпления, но досега няма информация за образувани досъдебни производства срещу тези лица или привличането им като обвиняеми.

„Преписките са изпратени на Софийска градска прокуратура и за момента нямаме информация дори за едно от тези лица да има образувано досъдебно производство и да е издадено постановление за привличането му като обвиняем“, заяви вътрешният министър.

Дечев коментира, че не е изненадан от мащаба на този „бизнес“, от заловените на 1 200 000 евро и от над 370-те задържани. Той е убеден, че това е само малка част. „Теоретично е невъзможно да задържим всичко“, казва той.

Служебният министър обясни, че контролираният вот се предотвратява много по-трудно от купения и е по-труден за разследване.

„Противодействието срещу него има успехи, когато има вътрешни хора, които са готови да съдействат. Много по-лесно се противодейства на такъв тип вот от редовно правителство, което е имало четири години време, за да осигури достатъчно добре полиция, да обезпечи заподозрените лица, така че да може, когато наближи изборният процес и датата на изборите, оперативно органите да са достатъчно добре подготвени – както с агентура, така и със специални разузнавателни средства и вътрешни хора, които да са готови да дадат информация, да им се осигури защита като свидетели“, изтъкна Дечев и подчерта, че за всичко това е нужно и съдействието на прокуратурата.